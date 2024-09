Oprava pri kúpe diaľničnej známky je pre motoristov jednoduchšia. V akom prípade bude možná pri jednodňovej?

Oprava pri kúpe diaľničnej známky je jednoduchšia. Ako informuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS), zmeny priniesli nové Všeobecné podmienky úhrady diaľničnej známky.

Týka sa to napríklad vrátenia úhrady alebo opravy chybne zadaného evidenčného čísla. Navyše, všetko je možné vybaviť aj elektronicky, cez portál eznamka.sk.

Vysoký záujem o jednodňovú známku

Od augusta si motoristi môžu okrem diaľničných známok s 365-dňovou, 30-dňovou a 10-dňovou platnosťou zakúpiť aj 1-dňovú diaľničnú známku, ktorá platí do polnoci v jediný deň platnosti, ktorý si zákazník určí.

„Evidujeme vysoký záujem o jednodňovú známku. Od začiatku predaja bolo zakúpených už viac ako 200-tisíc známok tohto typu,“ uviedol riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Peter Braška.

Zrušenie diaľničnej známky

Tak ako aj pri ostatných typoch platí, že pokiaľ si diaľničnú známku zákazník zakúpi akýmkoľvek spôsobom a rozmyslí si to, je možné ju v deň nákupu alebo do začiatku platnosti prostredníctvom portálu zrušiť.

„V prípade, keď motorista zadá pri kúpe zlé evidenčné číslo vozidla, nové podmienky to vedia efektívne vyriešiť. Doteraz platilo, že je možné požiadať o opravu EČV iba do konca kalendárneho dňa, kedy bola známka zakúpená alebo do začiatku jej platnosti. Po novom je možné požiadať o opravu až do konca platnosti diaľničnej známky,“ uvádza NDS.

Žiadosť o opravu evidenčného čísla

S potvrdením o neexistencii evidenčného čísla vozidla, ktoré napríklad na Slovensku vydáva Dopravný inšpektorát, potvrdením o úhrade diaľničnej známky a osvedčením o evidencii vozidla, je možné požiadať o opravu evidenčného čísla, na ktoré bola diaľničná známka zakúpená.

Pokiaľ je žiadosti vyhovené a zákazník medzitým zakúpil ďalšiu diaľničnú známku a prišlo aspoň k čiastočnému prekrytiu doby platnosti diaľničnej známky, môže požiadať o vrátenie úhrady za duplicitu.

Žiadosť o opravu a vrátenie úhrady sa podáva prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk a naďalej aj prostredníctvom vybraných obchodných miest alebo poštou.

Oprava jednodňovej diaľničnej známky

NDS pritom zdôrazňuje, že opravu 1-dňovej diaľničnej známky je možné vykonať len v prípade, ak diaľničná známka ešte nenadobudla platnosť, alebo do 15 minút od vykonania jej úhrady prostredníctvom obsluhy Obchodného miesta, na ktorom bola diaľničná známka uhradená.

Pokiaľ si motorista zakúpi nové vozidlo, ale ponechá si svoje EČV, na ktoré mal zakúpenú diaľničnú známku, naďalej mu známka platí. Diaľničná známka sa spája s evidenčným číslom vozidla, na ktoré je zakúpená. Iné to je v prípade, keď motorista mení aj vozidlo aj tabuľku s evidenčným číslom, vtedy si už musí motorista zakúpiť novú diaľničnú známku.