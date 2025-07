Operátori sú povinní do konca roka zabezpečiť pokrytie železničných tratí mobilným signálom

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa v uplynulom roku zameral na kvalitu mobilného signálu vo vlakoch osobnej železničnej dopravy. Cieľom iniciatívy je zabezpečiť spoľahlivé pokrytie mobilným signálom 5G v interiéroch vlakov, predovšetkým na hlavných železničných koridoroch, a tým prispieť k modernému a komfortnému cestovaniu pre verejnosť.

Ako informovala vedúca tlačovo – informačného oddelenia RÚ Adriana Volfová, mobilní operátori sú povinní zabezpečiť pokrytie železničných tratí a tunelov signálom do 31. decembra 2025. Vyplýva to z individuálnych povolení na využívanie frekvenčného spektra.

Odloženie termínu pokrytia tunelov

Úrad však vzhľadom na technické prekážky zvažuje odloženie termínu pokrytia tunelov až do konca roka 2028. Povinnosť pokrytia úsekov mimo tunelov zostáva bezo zmeny. Zabezpečenie prechodu mobilného signálu z exteriéru do interiéru vlakov je v kompetencii železničných dopravcov.

Problémom v kvalite signálu v interiéroch vozňov je najmä znížená priepustnosť okien so špeciálnou kovovou vrstvou, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti, no výrazne zhoršujú prestup rádiového signálu.

„Našim cieľom je, aby cestujúci pocítili značný komfort počas presúvania sa vlakmi do svojich domovov alebo do práce,“ uviedol predseda RÚ Ivan Marták. V spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) úrad identifikoval reprezentatívne vozne z hlavnej flotily, na ktorých realizovali merania prestupu signálu.

Nedostatok štátnych prostriedkov

Merania prebehli na frekvenciách 700 až 6200 MHz v troch bodoch vozňov za pomoci generátora referenčného signálu. Zo siedmich typov testovaných vozňov ZSSK spĺňajú stanovené hodnoty tri typy, čo predstavuje 212 vozňov. Štyri typy (387 vozňov) nevyhovujú a budú predmetom ďalšieho riešenia. Nie všetky však bude možné technicky upraviť.

Odhadované náklady na úpravy sa budú pohybovať v tisícoch eur na jeden vozeň. Ministerstvo dopravy SR v reakcii uviedlo, že v súčasnosti nie sú na tieto úpravy vyčlenené štátne prostriedky, no bude potrebné nájsť spôsob ich financovania.

„Smartfóny sú neodmysliteľným spoločníkom na cestách, a tak je nevyhnutné, aby bol vo vlaku počas celej cesty k dispozícii kvalitný a stabilný mobilný signál,“ zdôraznil minister dopravy Jozef Ráž.

Náročné železničné podmienky

ZSSK zároveň informuje, že od polovice mája prebieha inštalácia 35 nových Wi-Fi zariadení s podporou 5G, určených pre náročné železničné podmienky. Inštalácia má byť ukončená do konca júla, pričom Wi-Fi pripojenie bude dostupné vo viac ako 75 percentách vozňov vybavených touto technológiou.

„Zároveň pripravujeme nasadenie okien so zníženým útlmom signálu, ktoré ešte viac zlepšia mobilné pripojenie vo vlakoch,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. Úrad zároveň v spolupráci s operátormi vykonal terénne merania pokrytia 5G signálom na tratiach Bratislava – Košice a Štúrovo – Kúty.

Údaje získané pomocou špecializovanej meracej techniky ukazujú rôznu úroveň pokrytia medzi jednotlivými operátormi, pričom najslabšími miestami zostávajú železničné tunely. RÚ avizuje, že v priebehu roka bude pokračovať v kontrole plnenia záväzkov pokrytia zo strany operátorov.