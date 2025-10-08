Novým predsedom Dopravného úradu bude Martin Erdössy

Novým predsedom Dopravného úradu (DÚ) sa od 1. januára 2026 stane Martin Erdössy. Vo funkcii vystrieda súčasného predsedu úradu Pavla Hudáka, ktorému sa koncom roka končí šesťročné funkčné obdobie. Nového predsedu DÚ vymenovala do funkcie na svojom stredajšom zasadnutí vláda SR na návrh ministra dopravy. Zároveň mu určila funkčný plat vo výške 2 855 eur.
Nový predseda DÚ Erdössy vyštudoval aplikovanú etiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po začiatkoch v médiách a súkromnom sektore sa jeho kariéra postupne profilovala smerom k riadeniu dopravných a infraštruktúrnych podnikov.
V minulosti pôsobil ako člen predstavenstva a riaditeľ úseku dopravnej infraštruktúry Dopravného podniku Bratislava, neskôr bol dva roky generálnym riaditeľom Železníc SR. Skúsenosti má aj z oblasti vodnej dopravy, v spoločnosti Verejné prístavy, a. s. pôsobil ako člen predstavenstva a investičný riaditeľ. Od februára 2024 bol generálnym riaditeľom Národnej dopravnej autority, z ktorej teraz prechádza na pozíciu predsedu DÚ.
Dopravný úrad bol zriadený 1. januára 2014 ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Je právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy.