Niektoré vlaky môžu meškať desiatky minút, dôvodom je jazda odklonom cez Nové Zámky

Pre úpravu infraštruktúry na osemkilometrovom traťovom úseku Šurany – Palárikovo vybrané vlaky jazdia odklonom cez Nové Zámky. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od utorka 6. februára do štvrtka 8. februára sa to týka denne štyroch rýchlikov Urpín medzi Banskou Bystricou a Bratislavou.

Meškanie približne 25 minút

Vlaky vedené odklonom môžu z tohto dôvodu meškať približne 25 minút, pri väčšom meškaní železničiari nezaručujú čakanie prípojných vlakov. Počas výluky možno očakávať mimoriadnu zmenu radenia vlakov.

Odklonom cez Nové Zámky na úseku Šurany – Palárikovo premávajú rýchliky R 832 a R 834 s odchodom z Banskej Bystrice 6:31, 8:31 a s príchodom do Bratislavy na hlavnú stanicu 10:08 a 12:08. Platí to aj pre rýchliky R 833 a R 835 v opačnom smere – z hlavného mesta majú odchod 7:52 a 9:52, do Banskej Bystrice príchod 11:28 a 13:28.

Opačne radené rýchliky

Tieto rýchliky sú opačne radené v úsekoch medzi Bratislavou a Šaľou, respektíve medzi Banskou Bystricou a Šuranmi. Ďalšie rýchliky sú v opačnom radení na celej trase.

Úsek Palárikovo – Šurany má osem kilometrov, odbočuje z hlavnej trate Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo dlhej 135 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách sú zverejnené na www.zssk.sk/vyluky/.