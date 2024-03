Nemeckú dopravu narúša štrajk rušňovodičov aj posádok lietadiel, zrušených bude celkovo tisíc letov

Cestujúci v Nemecku v utorok čelia ďalšiemu narušeniu dopravy v dôsledku štrajkov. Mnohí rušňovodiči sa zúčastňujú na 24-hodinovom štrajku pre spor o dĺžku pracovného času a mzdy so štátnym dopravcom Deutsche Bahn. Platy primali k štrajku aj palubný personál lietadiel spoločnosti Lufthansa.

Štrajk rušňovodičov v osobnej preprave zvolaný odborovým zväzom GDL sa začal o 2:00. Odborári žiadajú skrátenie pracovného času z 38 na 35 hodín týždenne bez zníženia platu, čo Deutsche Bahn odmieta. Počas niekoľkotýždňových rokovaní vyjednávači navrhli zníženie pracovného času z 38 hodín na 36 do roku 2028, ale podrobnosti v návrhu sa nepáčili GDL. Zväz požadoval novú ponuku do nedele večera, čo sa nestalo.

Súbežný štrajk posádok lietadiel Lufthansy sa začal o 4:00 a trvať by mal do 23:00. Týka sa to letov z letiska vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré je centrom spoločnosti, pričom v stredu by mali nasledovať posádky letov z Mníchova. Letecký dopravca pred štrajkmi odhadoval, že povedú k zrušeniu celkovo tisíc letov za oba dni. Štrajk posádok zvolal odborový zväz UFO, ktorý sa snaží o 15-percentné zvýšenie miezd a jednorazové platby vo výške 3-tisíc eur na zamestnanca na vyrovnanie inflácie.