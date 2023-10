Nedostatočná príprava a nedobrá koncepcia spomaľujú výstavbu diaľnic, podľa NDS nastal čas na zmenu zákona

Nedostatočná príprava a nedobrá koncepcia spôsobili pomalú výstavbu diaľnic na Slovensku. Z tohto dôvodu nie sú doteraz dokončené plánované hlavné ťahy diaľnic a rýchlostných ciest.

Výnimkou je len D2

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko na to upozornil vo štvrtok na medzinárodnej konferencii o výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest v krajinách V4. Výnimkou je iba diaľnica D2 od hraníc s Českom cez Bratislavu k hraniciam s Maďarskom v dĺžke vyše 80 kilometrov.

Dokončili ju v roku 2007 bratislavským úsekom s tunelom Sitina, pričom skoro 62 kilometrov postavili ešte do roku 1990. Stretnutie odborníkov v oblasti prípravy, projektovania a výstavby diaľnic pripravila Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI).

Dva kritické úseky

„V tomto čase máme v Slovenskej republike vybudovaných 830 kilometrov diaľničnej siete a rýchlostných ciest. Predpokladáme, že do roku 2025 dobudujeme 50-60 kilometrov, čo máme rozostavané,“ povedal Jacko.

Diaľničiari podľa neho chcú dovtedy odovzdať do užívania motoristom aj dva kritické úseky D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové a Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať.

„Keď všetko dobre pôjde, tak v okolí Žiliny by sme to mali mať ukončené do konca roku 2025, vrátane vysúťaženej technológie do tunela,“ očakáva v súvislosti s dostavbou úseku s tunelom Višňové šéf diaľničiarov.

Meškanie niekoľko rokov

Obchvat Ružomberka na úseku Hubová – Ivachnová by mal byť podľa neho dokončený trochu skôr, v druhom polroku 2025. Výstavba oboch úsekov mešká niekoľko rokov – s tunelom Čebrať mal byť hotový v roku 2017, s tunelom Višňové koncom roku 2019.

O dva roky by mali byť dokončené aj časť úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany a úsek R2 Kriváň – Mýtna. NDS chce v tomto roku podpísať zmluvu na stavbu krátkeho úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča. V tejto súťaži sú ešte námietky vylúčeného uchádzača, ktorý navrhol najnižšiu cenu.

Žiadajú zmenu zákona

„Nastal čas, aby sme urobili od základu nový zákon (o verejnom obstarávaní – poz. red.). Veľmi nás limituje v našich činnostiach,“ poznamenal Jacko.

NDS sa chce v procese od začiatku prípravy po ukončenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest priblížiť úspešnejším krajinám v tejto oblasti.

„Poliaci to stíhajú do ôsmich rokov. Prečo to nestíhame my? Máme pred sebou veľmi veľa práce, aby sme v tejto oblasti urobili zmenu,“ dodal generálny riaditeľ NDS.