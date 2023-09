Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité čaká úplná uzávierka, polícia žiada ľudí o zvýšenie opatrnosti

Žilinská polícia upozorňuje na úplnú uzávierku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana.

Uzávierka je platná od 22. septembra od 20:00 do 24. septembra do 20:00. Trasa obchádzky vedie od Čadce do Poľska po ceste I/11 smer Český Tešín cez obec Svrčinovec – Zátky a z diaľnice D3 výjazdom 45 smer Svrčinovec, Ostrava na cestu I/11.

V smere PL – Svrčinovec bude presmerovaná na cestu I/12 s obmedzením do 7,5t. Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia.