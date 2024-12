NDS očakáva v piatok zvýšenie dopravy takmer o tretinu, s nárastom treba rátať aj v prvé januárové dni

Blížiace sa vianočné obdobie sa tradične prejaví aj na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách. Tohtoročné sviatky vyšli na stred týždňa, čo naznačuje, že cestovanie zo západu na východ Slovenska sa môže rozložiť na viac dní.

Napriek tomu je potrebné rátať s vyššou intenzitou dopravy. Najväčší nápor predpokladá NDS počas piatka (20.12.). V tento deň môže byť nárast dopravy vyšší aj o 30 percent.

V porovnaní s bežným pracovným dňom sa očakáva nárast dopravy najmä na výjazde z hlavného mesta (smer Žilina), na liptovskej D1, na vjazde do Prešova (v smere z Bratislavy) či na diaľnici D2 z Českej republiky. Zvýšené intenzity diaľničiari očakávajú aj na R1 v smere do Banskej Bystrice či R2 v smere do Lučenca.

Rovnako treba počítať s nárastom počtu osobných a nákladných áut na diaľniciach aj po sviatkoch. NDS predpokladá, že v prvé januárové dni môže byť nárast dopravy na úrovni do 15 %.