NDS očakáva počas predvianočných dní tradičný nápor na diaľniciach, s najväčším ráta v piatok

Predvianočné dni výrazne rozprúdia dopravu aj na diaľniciach. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počíta s najväčším náporom v piatok 22. decembra, v tento deň predpokladá nárast premávky aj o viac ako 40 percent. Motoristov z tohto dôvodu prosí o zvýšenie pozornosti a tiež o ohľaduplnú a bezpečnú jazdu.

Intenzita dopravy

„V porovnaní s bežným pracovným dňom očakávame nárast dopravy na výjazde z hlavného mesta smer Žilina, na liptovskej D1, na vjazde do Prešova v smere z Bratislavy či na diaľnici D2 z Českej republiky, ale aj na ťahu R1 v smere do Banskej Bystrice a na ťahu R2 v smere do Lučenca,“ informovala NDS.

Intenzita dopravy môže podľa diaľničiarov vzrásť na úseku D1 Bratislava – Zlaté piesky – Bernolákovo o 33 %, na D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš o 43 %, na D1 Chminianska Nová Ves – Prešov, západ o 28 %. Na D2 v úseku štátna hranica SR a ČR – Kúty očakávajú zvýšenie premávky o 44 %, na D3 Žilina – Žilina, západ o 28 %, na R1 Trnava – Vlčkovce, sever o 18 % alebo na R2 Mýtna – Lovinobaňa o 30 %.

Rovnako to môže byť aj po Vianociach

So zvýšenou intenzitou dopravy možno rátať aj po Vianociach. „Rovnako treba počítať s nárastom počtu osobných a nákladných áut na diaľniciach aj po sviatkoch, avšak spiatočné cesty si môžu motoristi rozložiť do širšieho časového intervalu. Z tohto dôvodu predpokladáme, že v prvé januárové dni môže byť nárast dopravy na úrovni maximálne 20 %,“ poznamenala NDS.

Posádky Diaľničnej patroly budú motoristom v prípade núdze k dispozícii aj počas vianočného obdobia. V pohotovosti sú 24 hodín denne, s kompletnou potrebnou výbavou.

„Patrolu si privoláte buď prostredníctvom bezplatného čísla 0800 100 007 alebo ešte jednoduchšie – cez mobilnú aplikáciu ViaRest,“ dodali diaľničiari.