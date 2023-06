Národná diaľničná spoločnosť opraví desať mostov a obnoví 70 kilometrov vozoviek

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) plánuje v tomto roku opravy a údržbu 10 mostov s celkovými odhadovanými nákladmi 21 miliónov eur. Takisto mení a opravuje mostné závery, na stavebné opravy a údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v dĺžke 70 kilometrov vyčlení takmer 7 miliónov eur.

Zabezpečuje aj údržbu 400 kilometrov vodorovného dopravného značenia. Podľa diaľničiarov na prevádzkovaných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest pracujú už aj v nočných hodinách, preto považujú za dôležitú zvýšenú pozornosť motoristov a zodpovednú jazdu.

Víziou je nulová úrazovosť

Motoristi jazdia rizikovo, ohrozujú cestárov a tí sa boja o životy. Počet nehôd spôsobených nepozornosťou vodičov, ktorí sa nesústredia na jazdu, narastá.

Za posledných šesť mesiacov sa už takmer 20-krát stalo, že motorista alebo kamionista narazil do mechanizmu, zásahového vozidla, Diaľničnej patroly či pracoviska, kde boli diaľničiari. Cestári sú podľa NDS zraniteľní práve v čase, keď sa starajú o to, aby diaľnice a rýchlostné cesty boli bezpečné a motoristi sa komfortne dostali do svojho cieľa.

Kampaň za bezpečnosť

„Naši zamestnanci sa nemôžu báť o svoj holý život pri výkone svojej práce, ktorú si plnia zodpovedne, s dennodenným nasadením a ich život je pre mňa prioritou. Víziou našej firmy je nulová úrazovosť zamestnancov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko.

„Je načase meniť správanie motoristov. Som veľmi rád, že v napĺňaní tohto cieľa budú s nami súčinní aj kolegovia z dopravnej polície,“ uviedol s tým, že posledný smrteľný úraz ich zamestnanca pri výkone práce na diaľnici bol v roku 2019.

NDS spolu s ostatnými európskymi diaľničnými spoločnosťami chce kampaňou upriamiť pozornosť verejnosti na pracovníkov, ktorí prispievajú k bezpečnosti a komfortu vodičov na diaľniciach. Iniciátorom je Európska asociácia prevádzkovateľov spoplatnenej cestnej infraštruktúry – ASECAP.

Zahŕňa 18 členských krajín a 127 spoločností, ktoré majú viac ako 45-tisíc zamestnancov priamo a 200-tisíc nepriamo. Tieto spoločnosti prevádzkujú, udržiavajú a spravujú cestnú sieť s dĺžkou viac ako 86-tisíc kilometrov.