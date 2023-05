Mýtny úrad sa postupne osamostatňuje, diaľničiari budú rokovať s Európskou komisiou a pokračujú aj dva mýtne tendre

Mýtny úrad, založený najprv v rámci Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS), pomaly nadobúda samostatnú entitu.

Diaľničiari budú o osamostatnení mýtneho úradu rokovať s Európskou komisiou. Pripravujú sa na odkúpenie kontrolného systému v rámci mýta od spoločnosti SkyToll, a. s., zároveň postupne zavádzajú Európsku službu elektronického výberu mýta.

Námietky sú prirodzeným právom

Pokračujú aj dve verejné obstarávania na národného poskytovateľa nového mýtneho systému a na mýtne služby. Ako NDS informovala, tieto kroky podľa nej dokazujú pravý opak tvrdenia, že veci v mýte sa nehýbu.

„V kontexte prebiehajúcich verejných súťaží nemôžeme prezrádzať detaily, aby sme neovplyvňovali súťaž,“ uviedla hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková.

Podotkla, že v súčasnosti v Európe beží deväť tendrov na mýtne systémy, sedem z nich stojí, tak ako ten domáci, na námietkach.

„Je to úplný štandard a je to práve znakom toho, že sme tendre nešili na mieru a že ich nemanipulujeme. Podávať námietky je prirodzeným právom subjektov, ktoré v NDS plne rešpektujeme,“ poznamenala.

SkyToll pokračuje vo výbere mýta

Diaľničiari vyhlásili tender na nový mýtny systém, vrátane služieb technickej podpory, v decembri 2020, teda dva roky pred plánovaným uplynutím mýtnej zmluvy so SkyTollom koncom vlaňajška.

To sa ukázalo ako veľmi krátky čas na včasné ukončenie tendra, výber dodávateľa a prípravu nového mýtneho systému, nielen pre opakované námietky, do konca roka 2022, resp. do začiatku tohto roka.

Namiesto nového mýtneho systému v réžii štátu od začiatku aktuálneho roka súkromná spoločnosť pokračuje vo výbere mýta. Trvá aj nová súťaž na súvisiace mýtne služby.