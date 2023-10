Motoristi si v nočných rýchlikoch Zemplín znova môžu dať prepraviť autá a motocykle

Cestujúci vlakmi medzi západom a východom Slovenska si po troch týždňoch opäť môžu nechať odviezť svoje automobily alebo motocykle po koľajniciach.

Nočný rýchlik Zemplín

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) umožňuje ich prepravu z Bratislavy do Košíc a späť autovozňom v nočných rýchlikoch Zemplín od nedele 15. októbra.

Ide o náhradu na kratšej trase miesto predošlej prepravy áut medzi hlavným mestom a Humenným, zrušenej od 25. septembra z dôvodu začiatku veľkej modernizácie a elektrifikácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Rýchliky Zemplín preto už jazdia z Bratislavy cez Košice iba do Strážskeho a opačne. V úseku medzi Strážskym a Humenným je zavedená náhradná autobusová doprava.

R 614 má premávku na trase Strážske 22:01 – Košice 23:45 – Bratislava hlavná stanica 5:33. Autovozeň je vedený na linke z Košíc, kde je možná nakládka auta či motocykla od 21:40 do 21:50. R 615 ide na opačnej linke Bratislava 22:57 – Košice 4:41 – Strážske 6:22.

Tri dĺžkové kategórie

„Vykládka v stanici Košice bude možná od 5:05 do 5:25,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Na dolnej plošine autovozňa je povolená preprava vozidiel s výškou maximálne 1 550 mm a na hornej plošine do 2 000 mm.

Auta sú podľa vyhlášky Medzinárodného zväzu železníc (UIC) rozdelené do troch dĺžkových kategórií – do 3 809 mm, od 3 810 do 4 419 mm a od 4 420 do 5 300 mm.

„V rámci vnútroštátnej prepravy je maximálna šírka prepravovaného vozidla 1 940 mm. Na hornú plošinu je možné naložiť maximálne 7,5 tony, pričom pre jedno vozidlo do výšky 1 600 mm sa počíta 1,5 tony, pre automobily od 1 601 mm sa počíta 2,25 tony,“ priblížil Kováč. Ako dodal, do celkovej hmotnosti vozidla sa zarátavajú aj veci ponechané v ňom počas prepravy.