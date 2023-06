Most na R2 pri Mýtnej už môžu využívať motoristi, úsek pomôže najmä kamiónovej doprave

Motoristi v Novohrade už môžu využívať most pri križovatke Mýtna na úseku rýchlostnej ceste R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Most, ktorý vykazoval známky sadania, je už sprejazdnený. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) to potvrdila s tým, že počas záručnej lehoty budú most naďalej geodeticky monitorovať zo siete pozorovacích bodov.

„V prvom roku sa bude most sledovať raz za kvartál, v ďalšom období dvakrát ročne a neskôr raz ročne,“ oznámili na sociálnej sieti diaľničiari. Úsek R2 v dĺžke 13,5 kilometra v okrese Lučenec sprevádzkovali vlani v decembri s výnimkou mosta.

Odbremenenie od kamiónovej dopravy

Sprevádzkovanie spomínaného úseku R2 takmer úplne odbremenilo okolité obce od kamiónovej dopravy. Namiesto paralelnej cesty prvej triedy I/16 ho využíva 93 % všetkej nákladnej dopravy.

„Zvyšnú časť tvorí lokálna obslužnosť obcí autobusovou dopravou a dodávkami tovaru. Ukázala to analýza dát z mýtneho systému,“ informovala NDS.

Benefity ekonomického charakteru

Kamionisti si tak vyberajú pre nich výhodnejšiu cestu R2. Priemerne za deň prejde úsekom R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce viac ako 9-tisíc motorových vozidiel, z toho približne 70 % sú osobné autá a 30 % nákladné.

„Očakávania, že úsek rýchlostnej cesty od Mýtnej po Lovinobaňu pomôže predovšetkým kamiónovej doprave, boli správne – benefity sú hlavne ekonomického charakteru. Kamióny môžu jazdiť oproti podmienkam na terajšej ceste I. triedy plynulou rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu, čo sa odráža na zrýchlení dopravy a znížení spotreby pohonných látok,“ priblížila NDS.