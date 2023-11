Ministerstvo vnútra upozorňuje na výmenu ružových vodičákov, čakacie doby na oddeleniach dokladov sa však predlžujú

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že vymeniť treba len vodičské preukazy vydané do konca apríla 2004. Rezort vnútra priblížil, že oddelenia dokladov v týchto dňoch vybavujú veľké množstvo žiadostí o výmenu vodičského preukazu.

Ministerstvo pripomenulo, že koncom tohto roku končí platnosť takzvaným ružovým vodičským preukazom vydávaných od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004. V evidencii je ich aktuálne takmer 180-tisíc.

Platnosť vodičských preukazov

Ministerstvo však zaznamenalo, že vodičské preukazy vymieňajú aj držitelia vodičských preukazov vydaných od 1. mája 2004 do 18. januára 2013. Tie sú však platné až do konca roka 2032. Ministerstvo vnútra preto zdôrazňuje, že netreba ich meniť.

„Napriek tomu niektorí ich držitelia žiadajú o nový doklad, v dôsledku čoho sa predlžujú čakacie lehoty na oddeleniach dokladov,“ uviedol rezort vnútra, ktorý v tomto roku eviduje v priemere dvojnásobný nárast žiadostí o vodičský preukaz.

„V posledných mesiacoch stúpol počet žiadostí viac ako trojnásobne proti rovnakému obdobiu minulého roka – napríklad minulý týždeň zaznamenali na oddeleniach dokladov rekordných 19 233 žiadostí,“ priblížilo ministerstvo.

Správne poplatky

Rezort informoval, že o nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz sa odovzdáva na oddelení dokladov PZ, kde vodič požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene, a to do dvoch pracovných dní.

Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur. Osoba staršia ako 65 rokov žiadajúca o výmenu vodičského preukazu v štandardnej 30-dňovej lehote je od poplatku oslobodená. V zrýchlenom konaní do dvoch dní však takisto uhrádza poplatok 26 eur.

Ministerstvo na záver upozorňuje, že za jazdu s neplatným vodičským preukazom hrozí pokuta 50 eur v blokovom konaní, v správnom konaní možno uložiť pokutu do 100 eur. Neplatný preukaz bude v každom prípade odobraný.