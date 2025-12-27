Mesto Piešťany ustúpilo od tendra na autobusovú dopravu, cena bola príliš vysoká

Piešťany hlásia neúspešné verejné obstarávanie na mestskú dopravu.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
DOPRAVA: Nové autobusy MHD v Trenčíne
Foto: archívne, SITA/Tomáš Somr
Piešťany Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Piešťany

Mesto Piešťany vo verejnom obstarávaní nevybralo dopravcu na poskytovanie mestskej autobusovej dopravy na roky 2027 – 2037 s predpokladanou hodnotou približne 25,5 milióna eur bez DPH.

Pôvodne za víťaza vyhlásilo skupinu dodávateľov s názvom Umbrella, neskôr však verejný obstarávateľ vzal túto informáciu späť a verejné obstarávanie zrušil. Dôvodom bola výrazne vyššia cena ako bola predpokladaná hodnota zákazky. O ďalšom postupe Piešťan má rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Rozsah výkonov a počet autobusov

Dopravca by mal podľa podkladov pre verejné obstarávanie v Piešťanoch najazdiť takmer 750 tisíc kilometrov ročne, pričom by mal mať k dispozícii desať autobusov. Podklady vychádzali z novej koncepcie mestskej dopravy, ktorú pre Piešťany vypracovali odborníci z renomovanej univerzity České vysoké učení technické v Prahe.

Do kúpeľného mesta by nová koncepcia mala priniesť viac spojov, kratšie prepravy, lepšie prestupy a pravidelné intervaly. Predpokladaná cena jedného tarifného kilometra bola vyrátaná na 2,99 eura bez DPH, víťazná ponuka bola o takmer euro vyššia.

Rozdiel v cene oproti očakávaniam

Ak by Piešťany prijali ponuku skupiny dodávateľov Umbrella, cena za služby mestskej autobusovej dopravy by za desať rokov oproti predpokladanej hodnote zákazky bola vyššia zhruba o 7,3 milióna eur.

Svoje ponuky do verejného obstarávania doručili dvaja uchádzači, spoločnosť Arriva Trnava a skupina dodávateľov s názvom Umbrella. Arriva poskytuje služby mestskej dopravy v Piešťanoch v súčasnosti, Umbrella predložila referencie z Českej republiky, konkrétne z Pardubického kraja.

Mesto Piešťany hľadalo vo verejnom obstarávaní dopravcu na mestskú dopravu v období od 1. júla 2027 do 30. júna 2037, s možnosťou uplatnenia opcie na ďalší rok.

Firmy a inštitúcie: Umbrella Group
Okruhy tém: Mestská doprava Piešťany Verejné obstarávanie zrušené
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk