Medzinárodné vlaky spájajúce Slovensko s Českom znova premávajú, prvý železničný most cez rieku Moravu je dokončený (video+foto)

Medzinárodné vlaky spájajúce Slovensko s Českom cez Kúty a Břeclav znova premávajú. Umožnilo to sprevádzkovanie prvého z dvoch nových železničných mostov cez rieku Morava v uplynulom týždni, čím sa skončila takmer dvojtýždňová výluka na tomto pohraničnom úseku.

Železničná doprava medzi oboma štátmi na najjužnejšom spoločnom priechodovom úseku Brodské – Lanžhot tak funguje opäť po pôvodnej trase, hoci zatiaľ len po jednej koľaji. Podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) vlaky jazdia po druhej traťovej koľaji na novom moste. Ide o súčasť modernizácie železničnej trate na Záhorí Devínska Nová Ves – Kúty – štátna hranica SR a ČR.

Nový železničný most cez Moravu má takmer 140 metrov. „Ten pôvodný bol postavený v roku 1926, takže o pár rokov by slávil sté výročie,“ informovala na sociálnej sieti riaditeľka odboru komunikácie a marketingu ŽSR Ria Feik Achbergerová. „Už sa začali práce na rozoberaní mosta po prvej traťovej koľaji, čiže na konci projektu bude mať spojenie medzi Českou republikou a Slovenskou republikou cez rieku Morava dva nové mosty,“ dodala.

Práce na časti úseku od železničnej zastávky Brodské ku štátnej hranici, kde sú železničné mosty, budú trvať podľa predpokladov do konca roku 2024. Po výstavbe druhého nového mosta ponad Moravu budú už vlaky premávať po oboch koľajach.

„Kontinuálne prebiehajú stavebné práce na železničnej zastávke Brodské nachádzajúcej sa na slovenskej časti medzistaničného úseku Kúty – Lanžhot, kde sa budujú dve jednostranné nástupištia s podchodom pre cestujúcich a cestný podjazd pre motorové vozidlá, cyklistov a peších, ktorým sa nahrádza úrovňové železničné priecestie,“ priblížili železničiari.

V dôsledku výluky od 13. do 25. októbra všetky vlaky na úseku Kúty – Břeclav išli odklonom cez slovensko-český pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín. Odklony diaľkových vlakov EC dočasne obmedzili železničnú dopravu na slovenskom úseku Kúty – Skalica na Slovensku, kde bola za štyri páry vlakov denne náhradná autobusová doprava.

Železničnú trať na Záhorí modernizuje taliansko-slovenské združenie stavebných spoločností ICM z Vicenzy a Váhostav – SK na základe zmluvy so ŽSR zo septembra 2020. Zhotoviteľ stavbu naprojektoval aj realizuje, zaviazal sa ju dokončiť pôvodne zhruba za tri roky za takmer 275 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Lehotu výstavby už predĺžili zatiaľ o pol roka do mája 2024, ale práce sa môžu najnovšie predĺžiť do konca budúceho roka. Vyplýva to z údajov na základe dodatkov k zmluve vo Vestníku verejného obstarávania a v Centrálnom registri zmlúv.