Medzi európskymi mestami je šesťkrát viac priamych letov než priamych železničných spojení. Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, skončilo šestnáste spomedzi 45 miest. Vyplýva to z novej analýzy od mimovládnej organizácie Greenpeace. Tá súčasne vyzýva vlády európskych krajín a Európsku úniu (EÚ), aby posilnili železničné spojenia.

Organizácia je toho názoru, že vlakové spojenia v Európe by sa mohli viac než strojnásobiť, keby sa naplno využili už existujúce trate. Nevyužité trate ľudí motivujú k tomu, aby radšej lietali ako cestovali vlakom, a to aj napriek škodlivému vplyvu leteckej dopravy na planétu.

Počet priamych letov by sa mohol strojnásobiť

Greenpeace analyzovala 990 trás medzi 45 veľkými európskymi mestami. Z týchto trás jazdia vlaky len po 12 percentách, zatiaľ čo 69 percent obsluhujú priame lety. Ide o takmer šesťkrát viac priamych letov ako priamych vlakových spojení medzi veľkými európskymi mestami vrátane krajín EÚ-27 (okrem Írska, Cypru a Malty) Spojeného kráľovstva, Nórska, Švajčiarska, Ukrajiny, Moldavska, Srbska, Bosny, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Kosova, Albánska a Turecka (iba Istanbul).

Počet priamych letov by sa pritom mohol strojnásobiť. Keby sa podľa organizácie využili všetky existujúce železničné trate, až 42 percent (419 trás) zo všetkých analyzovaných trás by mohlo byť obsluhovaných priamym denným alebo nočným vlakom s časom cesty kratším ako 18 hodín.

Slabé cezhraničné vlakové spojenie

Greenpeace priblížila, že len 27 percent (114 zo 419 potenciálnych priamych vlakových trás) je v súčasnosti obsluhovaných priamym vlakom, pričom 73 percent (305 potenciálnych trás) zostáva nevyužitých. Lietanie je podľa hovorkyne Greenpeace Slovensko Miroslavy Ábelovej najväčším rastúcim zdrojom emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou v EÚ. Jej členské štáty, vrátane Slovenska, robia málo preto, aby situáciu zlepšili.

„Bratislava má slabé cezhraničné priame vlakové spojenie. Existujúcim priamym vlakom sa z nej dá dostať iba do siedmich analyzovaných miest, zatiaľ čo do 28 miest by sa dalo dostať priamym vlakom do 18 hodín. Ide o priame vlakové spojenie len na úrovni 25 percent. Susedné mestá ako Praha, Budapešť alebo Viedeň majú oveľa vyšší počet priamych cezhraničných vlakových spojení,“ priblížila. Bratislava podľa nej v rebríčku nedopadla až tak zle aj preto, že väčšinu letov vybavuje viedenské letisko.

Priame spojenia s Bratislavy

„No každý, kto na Slovensku alebo zo Slovenska v poslednom čase cestoval vlakom, vie, ako biedne to vyzerá v dôsledku nezáujmu štátu o skvalitnenie železničnej dopravy u nás,” dodala. Z analýzy ďalej vyplýva, že zo slovenského hlavného mesta sa dá priamym nočným vlakom dostať len do dvoch analyzovaných miest, a to do nemeckého Berlína a poľskej Varšavy.

Priamym denným vlakom sa dá z Bratislavy dostať do maďarskej Budapešti, nemeckého Hamburgu, českej Prahy, rakúskej Viedne a švajčiarskeho Zürichu. Mimovládna organizácia tvrdí, že do ďalších 75 percent miest, do ktorých by sa dalo cestovať priamym vlakom do 18 hodín, neexistuje priame vlakové spojenie.

Obrovské medzery v železničnej sieti

Vedúci dopravnej kampane Greenpeace v strednej a východnej Európe Herwig Schuster uviedol, že Európa už roky zvýhodňuje leteckú dopravu, ktorá poškodzuje klímu, a poskytuje jej daňové úľavy, zatiaľ čo vlaky a železničná infraštruktúra upadajú.

„V európskej železničnej sieti máme obrovské medzery a značne nevyužitý potenciál priamych vlakov, a to najmä v dôsledku nesprávnych priorít výdavkov na mobilitu. Európa musí túto historickú nerovnováhu napraviť, musí zlepšiť prepojenie a komfort vlakov,“ povedal.

Najlepšie priame vlakové spojenia

Najlepšie priame vlakové spojenia má Viedeň, celkom 17. Za ním nasleduje Mníchov, ktorý má 15 spojení s potenciálom na ďalších 14, Berlín so 14 spojeniami a s potenciálom na ďalších 14, Zürich s 13 spojeniami a potenciálom na ďalších 15 a francúzsky Paríž, ktorý disponuje 13 takýmito spojmi a potenciálom na ďalších 16.

Najhoršie priame vlakové spojenie majú grécke Atény, portugalský Lisabon, Priština v Kosove, Sarajevo v Bosne a Hercegovine, macedónske Skopje a estónsky Tallinn. Z týchto miest nemá ani jedno priame vlakové spojenie so žiadnym iným európskym mestom, ktoré organizácia analyzovala.