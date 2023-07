Letisko Košice vybavilo viac cestujúcich, než pred pandémiou, môžu za to aj nové destinácie

Letisko Košice zaznamenalo už viac cestujúcich ako v roku 2019. V prvom polroku tohto roka vybavilo takmer 248-tisíc pasažierov, čo je oproti rovnakému obdobiu posledného roka pred pandémiou koronavírusu viac o 13 %. V porovnaní s vlaňajším prvým polrokom na druhom najväčšom domácom letisku pribudlo 29 % cestujúcich.

Štatistiky hlásia nárast dopytu

Letisková spoločnosť v utorok informovala, že vyše 207-tisíc osôb využilo pravidelné linky do jednej zo siedmich destinácií a ďalších skoro 39-tisíc letelo z Košíc a späť na charterových letoch. Zvyšné necelé dve tisícky cestujúcich využili lety všeobecného letectva.

„Naše štatistiky za prvých šesť mesiacov tohto roka potvrdzujú trend rastúceho dopytu po cestovaní lietadlom. V priemere sa objem civilnej leteckej prepravy v Európe ešte nedostal nad úroveň roka 2019,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak. Ocenil dôveru cestujúcich, ktorých počet na ich letisku už prekonal rok 2019.

Dovolenkári môžu letieť aj do destinácií, kam sa predtým z Košíc nelietalo

V prvej polovici roka bol najsilnejším mesiacom jún s viac ako 71-tisíc vybavenými pasažiermi. Práve v júni sa naplno rozbehla letná dovolenková sezóna. Cestovné kancelárie ponúkajú zájazdy s odletom z Košíc do desiatich destinácií v ôsmich krajinách.

Dovolenkári môžu letieť do tureckej Antalye, bulharského Burgasu, do gréckeho Heraklionu a na ostrov Rodos, na chorvátsky ostrov Brač, ako aj do letovísk Hurghada a Marsa Matruh v Egypte, Monastir v Tunisku, do cyperskej Larnaky a talianskej Lamezia Terme. Novými letnými destináciami, do ktorých sa doteraz z Košíc nelietalo, sú Brač a Marsa Matruh.