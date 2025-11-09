Leteckú dopravu v lete poznačilo viacero problémov, najväčším z nich bol konflikt na Blízkom východe

Letecká doprava počas tohtoročného leta čelila viacerým krízovým situáciám. Podľa údajov globálnej technologickej spoločnosti Kiwi.com sa medzi júnom a septembrom 2025 vyskytlo viacero faktorov, ktoré výrazne ovplyvnili plynulosť a spoľahlivosť letov.
Najvýraznejší vplyv mal prebiehajúci ozbrojený konflikt na Blízkom východe, k čomu sa pridali rozsiahle štrajky naprieč Európou, prevádzkové problémy leteckých spoločností a v závere sezóny aj kybernetický útok na viaceré európske letiská. V dôsledku týchto udalostí čelili cestujúci častému meškaniu letov, zrušeniu spojení a nečakaným zmenám plánov.
Tisíce meškaní
Blízky východ sa v tomto období zaradil medzi rizikové oblasti, čo vyvolalo zvýšenú opatrnosť pri plánovaní ciest. Údaje zo systému Kiwi.com dokumentujú vývoj situácie v jednotlivých mesiacoch a potvrdzujú rastúci vplyv bezpečnostných aj technologických rizík na globálne cestovanie.
V júni a júli boli za drvivú väčšinu narušení letovej prevádzky zodpovedné geopolitické faktory. V júni ich tvorili až 87 percent a v júli 53 percent všetkých evidovaných prípadov. V dôsledku napätej situácie došlo k viac než dvojnásobnému nárastu zrušených alebo meškajúcich letov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V niektorých štátoch regiónu bola narušená viac ako polovica plánovaných spojení.
V auguste zostal konflikt na Blízkom východe naďalej hlavným zdrojom problémov, keď ovplyvnil viac než 76 percent narušení, čo predstavovalo 137-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2024. Výrazne sa však prejavila aj vlna štrajkov v rôznych krajinách Európy, vrátane Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska či Srbska. Spoločnosť Kiwi.com zaznamenala len počas augusta 19 štrajkových udalostí, ktoré spôsobili tisíce meškaní a výrazné znepokojenie medzi cestujúcimi.
V septembri sa dominantné príčiny problémov zmenili. Kým vplyv konfliktu klesol o 57 percent oproti minulému roku, výrazne stúpol podiel prevádzkových problémov jednotlivých leteckých spoločností, ktoré zaznamenali takmer deväťnásobný nárast.
Milióny na prebookovanie
Medzi najvýznamnejšie udalosti patrilo ukončenie činnosti islandskej spoločnosti Play a problémy dopravcov ako Spirit Airlines, Braathens International Airways či Cabo Verde Airlines. K tomu sa pridal ransomvérový útok, ktorý narušil odbavovacie a nástupné systémy na veľkých letiskách, vrátane Londýna Heathrow a Bruselu. Incident spôsobil prechod na manuálne odbavovanie, výrazné meškania a zapojenie vyšetrovacích orgánov.
Počas krízového obdobia spoločnosť Kiwi.com cez svoju službu Kiwi.com Guarantee pomáhala cestujúcim postihnutým zmenami letov. Od júna do septembra poskytla viac ako 6,5 milióna eur na okamžité prebookovanie dotknutých spojení.
Generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Dlouhý zhodnotil situáciu ako jedno z najnáročnejších období pre medzinárodné letectvo v posledných rokoch. Zdôraznil, že na cestovanie majú dnes vplyv nielen tradičné faktory, ako počasie či odborové protesty, ale aj čoraz častejšie technologické a prevádzkové výpadky.
Geopolitika a štrajky
Najčastejšou príčinou narušení leteckej dopravy v období jún až september 2025 boli geopolitické faktory, ktoré tvorili najvyšší podiel najmä v prvej polovici leta. V auguste sa k nim výrazne pridali štrajky, ktoré v septembri dokonca prevýšili ostatné príčiny. Rastúci význam mali aj technické a bezpečnostné incidenty. Medzi menej časté, ale prítomné faktory patrili nepriaznivé počasie, uzávery letísk, vládne nariadenia a ojedinelé prírodné katastrofy.
Podľa analýzy Kiwi.com sa leto 2025 zapísalo ako sezóna, v ktorej sa naplno prejavila prepojenosť globálneho letectva s geopolitickým, technologickým aj prevádzkovým dianím. Táto skúsenosť zároveň posilnila potrebu flexibilného plánovania a schopnosti operatívne reagovať na rýchlo sa meniace podmienky v medzinárodnej doprave.