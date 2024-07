Letecké spoločnosti čelia veľkej environmentálnej výzve, počas letov sa denne vyprodukujú tony odpadu

Letná sezóna je v plnom prúde a s ňou aj intenzívne cestovanie za poznaním a oddychom. Vedeli ste, že počas letov sa denne vyprodukujú tony odpadu? Od jednorazových plastov cez množstvo obalov až po neskonzumované jedlá a nápoje.

Letiská a letecké spoločnosti tak čelia veľkej environmentálnej výzve. Každý deň sa v leteckom priemysle vyprodukuje obrovské množstvo odpadu, ktoré predstavuje značnú záťaž pre životné prostredie. Napriek snahám o jeho zníženie, sú tieto čísla alarmujúce.

Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov (IATA) zverejnila minulý rok informáciu, že priemerný cestujúci vyprodukuje v leteckej doprave približne 1,43 kg odpadu na let, z čoho 20 percent tvoria nedotknuté potraviny a nápoje. Ročne je to až 6 miliónov ton odpadu z jedla, ktorý by dokázal naplniť takmer 12-tisíc olympijských bazénov.

Letecké spoločnosti čelia prísnym hygienickým predpisom a v snahe zabrániť šíreniu rôznych chorôb sa nespotrebované jedlá a potraviny nemôžu znovu použiť, napríklad pri ďalšom lete. Všetko jedlo, ktoré cestujúci počas letu nedojedia, sa považuje za kontaminované a musí sa po pristátí okamžite zlikvidovať.

„Táto situácia vedie k značným environmentálnym a ekonomickým dopadom, pretože veľké množstvo potravín končí ako odpad. Letecké spoločnosti tak čelia zložitej výzve, ako efektívne znížiť tento odpad, pričom musia zároveň dodržiavať prísne hygienické normy a zabezpečiť bezpečnosť cestujúcich. Navyše je letecký priemysel odvetvie, kde sa akékoľvek environmentálne zmeny odzrkadľujú relatívne pomaly, nakoľko podliehajú rôznym medzinárodným pravidlám a zákonom,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI – PAK.