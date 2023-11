Priame letecké spojenie z Letiska M. R. Štefánika do tureckej Antalye budú môcť využiť individuálni cestujúci

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudne nové pravidelné letecké spojenie do Turecka. Linku do Antalye, mimoriadne populárnej dovolenkovej destinácie pri Stredozemnom mori, bude počas najbližšej letnej sezóny od 18. mája prevádzkovať turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines.

Spojenie bude dvakrát týždenne

Letisko to v sobotu potvrdilo s tým , že cestovatelia sa tak okrem charterových spojení pre cestovné kancelárie budú môcť dostať do Antalye aj individuálne.

Turecký dopravca bude z Bratislavy do Antalye lietať dvakrát týždenne, v stredu a v sobotu. Priame letné spojenie do Antalye by malo predbežne fungovať do októbra 2024.

Priame lety z Bratislavy

Pôjde o druhé pravidelné letecké spojenie zo slovenskej metropoly do Turecka. Z Bratislavy sa celoročne lieta do tureckého letoviska Dalaman, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair.

„Vítam správu ohľadom pravidelného leteckého spojenia do tureckej Antalye. Spoločnosť Pegasus Airlines bude prevádzkovať priame lety z Bratislavy vôbec prvýkrát. Ponúkne tak možnosť individuálnych dovoleniek a pobytov na tureckej riviére,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Keketi. Letenky do Antalye sú už v predaji.