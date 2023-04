Zostanú lepšie riešenia v doprave za miliardy eur len na papieri? ÚHP navrhuje diskusiu čo najskôr (foto)

Lepšie riešenia v doprave za 2,6 miliardy eur ostanú len na papieri, ak sa o nich nebude diskutovať dostatočne skoro. Na sociálnej sieti to uviedol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Čím neskôr sa hodnotí štúdia uskutočniteľnosti, tým menšia je podľa nich šanca na pretavenie lepšieho riešenia do reality. Najväčší priestor na optimalizáciu je podľa ÚHP v úvode, keď je ešte možné meniť trasu projektu a technické riešenie.

Najväčšia možná úspora

„Vtedy pri hodnoteniach identifikujeme aj najväčšiu možnú úsporu, pri niektorých projektoch aj dve tretiny nákladov,“ uvádza ÚHP.

Ako príklad uviedli rýchlostnú cestu R8 Nitra – Bánovce nad Bebravou. Ako alternatívu dali kratšiu dvojpruhovú za 358 mil. eur namiesto štyroch pruhov za 1,1 mld. eur. Tá by vzhľadom na predpokladaný počet áut postačovala aj s rezervou. Ak by sa pre ňu rozhodlo, dá sa podľa ÚHP realizovať bez výraznejšieho zdržania, pretože projekt sa nachádza na začiatku prípravy.

„Na jednom projekte sme tak navrhli úsporu v objeme približne 67 %. Je dobré, že o tejto možnosti dnes vieme minimálne diskutovať,“ uvádza Útvar hodnoty za peniaze.

Optimalizácia projektov

Priemerná potenciálna úspora všetkých 24 dopravných projektov posudzovaných ÚHP v úvodnej fáze je 26 %. „Nedávno schválený poslanecký návrh, žiaľ, odsúva hodnotenie diaľnic minimálne za 10 mld. eur do fázy, kedy by takáto úspora s veľkou pravdepodobnosťou ostala iba na papieri. Jej dosiahnutie by totiž znamenalo úpravu a opätovné schvaľovanie dokumentácie, teda zdržanie výstavby,“ informuje ďalej ÚHP.

Podľa hrubého odhadu by sme sa posunutím hodnotenia ÚHP na neskôr mohli pripraviť o diskusiu k možnej optimalizácii projektov za približne 2,6 mld. eur, teda 26 % z 10 mld. eur, a to v čase, kedy to dáva zmysel. Vo výsledku to pre obyvateľov môže podľa odborníkov znamenať menej nových či opravených ciest, tratí a nemocníc.

O výslednom riešení rozhodnú politici

„Je v poriadku, ak o výslednom riešení rozhodnú politici, pretože oni sa zodpovedajú voličom. Tak to bolo aj v prípade obchvatu Prešova, keď sa rozhodlo pokračovať v už naprojektovanej drahšej alternatíve namiesto lacnejšej, ktorá by oddialila dokončenie obchvatu,“ pokračuje ďalej ÚHP.

Nemali by sme sa však podľa ich vyjadrení pripraviť o hľadanie najefektívnejšieho riešenia a diskusiu o tom, čo všetko by sme za potenciálnu úsporu mohli mať.