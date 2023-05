Lančaričovo ministerstvo sa pri druhej cyklovýzve chce poučiť z podmienok pri prvej, úspešných bolo 25 projektov

Ministerstvo dopravy SR plánuje vyhlásiť druhú výzvu na podporu cyklodopravy zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR ešte v tomto roku a tretiu v tom budúcom.

Dlhé vyhodnotenie prvej cyklovýzvy

Podľa generálneho riaditeľa rezortnej sekcie stratégie dopravy Rastislava Cenkého sa chcú poučiť zo súčasnej metodiky pre prvú cyklovýzvu, pretože boli kritizovaní za jej dlhšie vyhodnotenie.

„Vzhľadom na to, že to bola nová metodika, je to možno trochu aj pochopiteľné. Pre ďalšie výzvy budeme robiť viac osvety a budeme konzultovať projekty s oprávnenými žiadateľmi tak, aby projekty boli pripravené kvalitne a čo najviac z nich prešlo,“ informoval Cenký s tým, že stopercentnú úspešnosť zaručiť nevedia.

V prvej vyhodnotenej výzve bolo úspešných 25 projektov samospráv, pričom pôvodne požiadali o príspevky na päťdesiatku projektov.

Podľa údajov na portáli ministerstva dopravy záujemcovia jednu žiadosť stiahli a sedem podali po lehote.

Projekty sú zamerané na cyklodopravu

„Podarilo sa nám vybrať také projekty, ktoré sú cykloobslužné, a to je novinka. Ministerstvo dopravy nepodporuje projekty, ktoré sú cykloturistické a slúžia na voľnočasové aktivity,“ uviedol Cenký.

Musia to byť projekty zamerané najmä na cyklodopravu do práce a škôl. Projekty podľa neho hodnotia na základe dopravného modelu.

„Je to podiel prínosnosti, bezpečnosti voči zdraviu obyvateľstva. To znamená, musia splniť metodiku, ktorá je verejná,“ dodal.

Snažili sa nájsť v projektoch pozitíva, aby efektívne minuli na rozvoj cyklodopravy čo najviac peňazí a aj preto to trvalo dlhšie, lebo novú metodiku konzultovali.