Koncert skupiny AC/DC na Starom letisku prinesie viaceré dopravné obmedzenia. Vajnorský nadjazd pre motoristov úplne uzavrú

Bratislavskí policajti pripravujú v súvislosti s nedeľňajším koncertom skupiny AC/DC na Starom letisku vo Vajnoroch bezpečnostné opatrenia. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, policajti v tejto súvislosti spolupracujú s mestskou časťou, organizátorom podujatia, Dopravným podnikom Bratislava, mestskou políciou, hasičmi a inými štátnymi inštitúciami.

V súvislosti s podujatím vyzývajú vodičov, aby počítali s obmedzeniami v cestnej premávke v blízkosti miesta konania koncertu a pokiaľ je to možné, aby necestovali popoludní do mestskej časti Vajnory.

„V nedeľu v čase od 12:00 do pondelka do 3:00 bude vstup do mestskej časti povolený len obyvateľom s trvalým pobytom,“ upozorňuje polícia s tým, že vajnorský nadjazd v úseku až po kruhový objazd bude uzavretý pre motorové vozidlá.

Účastníkov koncertu vyzývajú, aby si so sebou nebrali pyrotechnické výrobky, chladné alebo strelné zbrane, prípadne iné nebezpečné predmety. Všetkých obyvateľov zároveň vyzývajú, aby rešpektovali pokyny polície. O aktuálnych obmedzeniach budú vopred informovať.