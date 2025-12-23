Ryanair dostal v Taliansku obrovskú pokutu, rozhodnutie označil za bizarné a nerozumné

Nízkonákladová letecká spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá.
Taliansky úrad pre hospodársku súťaž v utorok oznámil, že udelil nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair pokutu vo výške viac ako 255 miliónov eur za údajné zneužívanie dominantného postavenia na blokovanie prístupu cestovných kancelárií k jej službám.

Blokovať a sťažovať

Ryanair vo vyhlásení uviedol, že sa proti rozhodnutiu odvolá a označil ho za „bizarné“ a „nerozumné“. Taliansky úrad uviedol, že írsky Ryanair sa uchyľoval k „stratégii zneužívania“, ktorá sťažovala cestovným kanceláriám kombinovanie letov spoločnosti Ryanair s inými službami medzi rokom 2023 a minimálne aprílom 2025.

Cieľom stratégie „bolo zablokovať, sťažiť, skomplikovať alebo predražiť (ekonomicky alebo technicky) cestovným kanceláriám nákup leteniek spoločnosti Ryanair na webovej stránke ryanair.com… či už v kombinácii s letenkami ponúkanými inými spoločnosťami alebo inými cestovnými a poisťovacími službami,“ uviedol vo svojom stanovisku taliansky úrad pre hospodársku súťaž.

Spolu s Applom

Tento krok prichádza deň po tom, čo protimonopolný úrad udelil americkému technologickému gigantovi Apple pokutu vo výške 98 miliónov eur a obvinil ho zo zneužívania dominantného postavenia na trhu s mobilnými aplikáciami.

Ryanair je podľa úradu pre civilné letectvo zďaleka najväčším leteckým dopravcom v Taliansku s trhovým podielom 31,7 percenta, čo je výrazne viac ako 9,9 percenta, ktoré má národný letecký dopravca ITA Airways. Ten je nástupcom spoločnosti Alitalia, ktorá skrachovala v roku 2021.

