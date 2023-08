Intenzita dopravy cez dolný Zemplín je vyššia ako kapacitná úroveň pre diaľnicu, združenie volá po predĺžení D1

Intenzita dopravy na ceste prvej triedy I/19 v rámci európskej trasy E50 medzi Košicami, Michalovcami a štátnou hranicou s Ukrajinou vzrástla a je vyššia ako kapacitná úroveň pre diaľnicu.

Prebehlo sčítanie hustoty premávky

Potvrdilo to aj sčítanie hustoty premávky počas dvoch augustových prázdninových piatkov v obci Dargov v okrese Trebišov na tejto hlavnej ceste. To podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa poukazuje na význam diaľnice D1 aj na Zemplíne.

Pokiaľ v roku 2021 prešlo spomínanou obcou počas sčítania necelých 20-tisíc áut denne, tento rok už skoro 20,5-tisíca.

„Počet áut sa každý rok zvyšuje, a tak dá sa predpokladať, že na konci tohto desaťročia medzi Košicami a Michalovcami prejde až 30-tisíc áut denne,“ informoval na sociálnej sieti Kmeť.

Počet áut presahuje normu

Už terajší počet áut podľa neho presahuje normu pre diaľnicu, ktorá je určená na 17,5-tisíca automobilov denne. Aj posledné sčítanie vozidiel v Dargove zorganizovalo Občianske združenie Diaľnica na Zemplín, ktoré podporuje predĺženie D1 od Košíc k hraniciam s Ukrajinou.

„Význam diaľnice na Zemplín je nesporný. Diaľnica D1 je súčasťou koridoru TEN-T a tiež európskej trasy medzi Atlantikom a Kaspickým morom,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy. Kým pre Slovensko predstavuje spojenie medzi západom a východom krajiny, podľa neho nemožno zabúdať ani na medzinárodný význam tohto koridoru.

„Dopravná infraštruktúra na Zemplíne kolabuje!“ upozornilo Občianske združenie Diaľnica na Zemplín. V súvislosti s aktuálnym výsledkom sčítania poukázalo na to, že norma intenzity dopravy je pre cesty I. triedy od 5-tisíc do 13-tisíc vozidiel za deň.

Intenzita závisí od šírky vozovky

„Aj intenzita ale závisí od šírky vozovky. Väčšina cesty E50, ktorá je najdôležitejšou stredoeurópskou komunikáciou, má na Zemplíne šírku vozovky 8 metrov. A to len preto, že bola stavaná podľa starých noriem,“ priblížilo združenie.

Ako podotklo, teraz by to už bola iba cesta II. triedy so šírkou 7,5 metra, a tá je projektovaná na intenzitu dopravy 3-tisíc vozidiel denne. „Zemplín tak podľa noriem sedemnásobne presahuje intenzitu dopravy,“ dodalo združenie.

Štúdia realizovateľnosti výstavby diaľnice D1 na Zemplín bude podľa Kmeťa hotová do konca tohto roka.

Diaľnica na Zemplín je prioritou

„Predpokladáme, že predloží až desať variantov pre jej výstavbu, z ktorých vyberieme ten najvhodnejší. Na projekt EIA a pre dokumentáciu na územné rozhodnutie a dokumentáciu na stavebné povolenie sa pre tento úsek diaľnice chystáme žiadať o financovanie z programu CEF Military, ktorý má uzávierkový termín v septembri,“ uviedol štátny tajomník k európskemu programu Nástroj na prepájanie Európy v spojitosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Nevylučuje ani možnosť riešenia výstavby diaľnice formou PPP projektu.

„Úsek diaľnice D1 na Zemplín patrí spolu s diaľnicou D3 a dokončením rýchlostnej cesty R4 k prioritám v oblasti výstavby diaľnic na Slovensku,“ uzavrel Kmeť.