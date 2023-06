Hlas-SD kritizuje dvojnásobne vyšší podnájom cestárov, problém vraj zanechalo hnutie Sme rodina (video)

aktualizované 2. júna, 15:16

Štátna organizácia Slovenská správa ciest odchádza z vlastných priestorov v hlavnom meste do súkromného podnájmu na Patrónke. Za desať rokov by za to mala uhradiť spoločnosti Real & Property Advisor 14,5 milióna eur. Budova, do ktorej sa cestári sťahujú, patrí firme Arker.

Opozičná strana Hlas-SD na to upozornila v piatok s tým, že podľa nej ide o nevýhodnú zmluvu pre štát s dvojnásobne vyšším nájmom oproti cenám v Bratislave. Zároveň poukázala na možné prepojenia firiem na predsedu Sme rodina Borisa Kollára, ktorý bol v minulosti konateľom druhej spomínanej firmy pred vstupom do politiky.