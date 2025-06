Expresné vlaky ZSSK zastavia priamo vo Východnej, cestujúci získajú aj zľavnené vstupenky na festival

Pod Tatrami sa od štvrtka 3. do nedele 6. júla opäť uskutoční tradičný Folklórny festival Východná. Oficiálnym dopravným partnerom podujatia bude aj tento rok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá pre návštevníkov pripravila špeciálne vlakové zastávky i jedinečný zážitok počas jazdy.

Ako informovala ZSSK, počas štyroch dní festivalu mimoriadne zastaví priamo v obci Východná až 54 diaľkových vlakov Ex Tatran premávajúcich na trase Bratislava – Košice. K dispozícii sú aj pravidelné osobné vlaky, ktoré vo Východnej bežne zastavujú.

V piatok 4. júla bude navyše mimoriadne zaradený spoločenský vozeň do rýchlika Ex 613 Tatran s odchodom z Bratislavy o 9:27 a príchodom do Košíc o 14:53. Priamo počas jazdy vo vozni vystúpia účinkujúci z Folklórneho festivalu Východná. „Tento unikátny zážitok ponúka príležitosť spojiť pohodlné cestovanie vlakom s bohatým folklórnym programom,“ uviedol dopravca.

ZSSK zároveň v spolupráci s organizátormi ponúka zľavu na vstupenky na festival pre všetkých cestujúcich s cestovným lístkom do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš. Zľava platí pre držiteľov bežných aj zľavnených lístkov, ako aj pre cestujúcich so 100-percentnou zľavou z cestovného, sieťovým lístkom Maxi Klasik, preukazmi Junior a Klasik, ako aj železničným preukazom.

Zľavnený lístok si môžu cestujúci zakúpiť cez webovú stránku alebo priamo v pokladnici festivalu a pri vstupe sa preukázať vstupenkou spolu s platným cestovným dokladom.