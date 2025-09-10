Wizz Air zruší svoju základňu vo Viedni

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air v stredu oznámila postupné zatvorenie svojej základne vo Viedni. Proces bude prebiehať v dvoch fázach. Najprv od 26. októbra tohto roka firma zruší linky do Bilbaa a na londýnske letisko Gatwick. Ostatné linky zruší na budúci rok od 15. marca. Spoločnosť o tom informovala na svojej internetovej stránke.
Svoj krok prepravca Wizz Air odôvodnil tým, že náklady na základňu vo Viedni výrazne vzrástli. Linky z Viedne sa tak stali stala nekompatibilnými s nízkonákladovým obchodným modelom, uviedla spoločnosť Wizz Air.
Prepravca dodal, že klientov, ktorí si rezervovali lety na obdobie po zrušení základne vo Viedni, bude kontaktovať. Ponúkne im buď refundáciu alebo zmenu leteniek na iné linky Wizz Air.