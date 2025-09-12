Električka do Petržalky už premáva, viacero objektov nie je dokončených. Magistrát priblížil postup prác

Napriek spusteniu električky na stavbe a v jej okolí nie je dokončených viacero objektov.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
3 min. čítania
Električka, Petržalka, Bratislava
Električka linky 3, ktorá bola 27. júla 2025 spustená do plnej prevádzky po novej trati v úseku Jungmannova – Janíkov dvor. Bratislava, 27. júl 2025. Foto: SITA/Andrea Mezeiová.
Bratislava Cestná doprava Regionálne správy z lokality Bratislava

Električka na konečnú zastávku bratislavskej Petržalky – Južné mesto, začala premávať 27. júla. Stalo sa tak po niekoľkých predĺženiach termínu a neúspešných pokusoch o dokončenie nosného dopravného systému najväčšej mestskej časti. Napriek spusteniu električky však na stavbe a v jej okolí nie je dokončených viacero objektov.

Hovorca magistrátu Peter Bubla pre agentúru SITA priblížil, a akom štádiu sú dokočovacie práce v okolí trate, ale aj to, kedy budú hotové prístrešky na električkových zastávkach, či lávky ponad Chorvátske rameno.

Pracuje sa aj na dopravných mostoch

Aktuálne sa dokončujú práce na obratisku Janíkov dvor a v hale dennej kontroly, pracuje sa na prístreškoch, na terénnych úpravách, ošetrovaní zelene a na dopravných mostoch na Kutlíkovej,“ uviedol hovorca.

Po preložke vedenia vysokého napätia sa znova rozbehnú práce na prepojení novej lávky ponad Chorvátske rameno s nadväzujúcimi chodníkmi a cyklocestami pri kostole Svätej rodiny.

Na zastávke Južné mesto vykonávajú dokončovacie práce na rampách a schodiskách. „Pre dokončenie plnohodnotného prepojenia električkových a autobusových zastávok na moste sme však limitovaní uložením mostného záveru, ktorý je vo výrobe s termínom dodania na prelome septembra a októbra,“ spresnil Bubla s tým, že až po jeho nainštalovaní bude možné vykonať všetky zostávajúce práce na moste a plnohodnotne tak prepojiť obidve zastávky.

Prístrešky meškajú vinou subdodávateľa

Čo sa týka prístreškov, subdodávateľ podľa magistrátu výrazne podcenil náročnosť výroby, logistiky dopravy aj inštalácie prístreškov priamo na mieste.

Všetky prístrešky sú totiž navrhnuté ako atypy len pre túto jednu trať. Napriek mnohým našim výzvam a úsiliu o urýchlenie procesov ich však subdodávateľ v nami požadovanej kvalite do konca prázdnin nebol schopný dokončiť, za čo sa chceme cestujúcej verejnosti aj touto cestou ospravedlniť,“ vysvetlil hovorca mesta. Ako dodal, po tejto skúsenosti je ťažké vyjadrovať sa ku konkrétnemu termínu, pracujú však na tom, aby to bolo čo najrýchlejšie.

Fotogaléria k článku:

BRATISLAVA: Otvorenie električkovej trate v Petržalke
BRATISLAVA: Otvorenie električkovej trate v Petržalke
BRATISLAVA: Otvorenie električkovej trate v Petržalke
8 fotografií v galérii
BRATISLAVA: Otvorenie električkovej trate v Petržalke

Výstavba peších lávok zatiaľ v pláne nie je

Výstavba štyroch peších lávok ponad Chorvátske rameno zatiaľ v pláne nie je. „Ako sme opakovane uviedli, projekt štyroch lávok ponad Chorvátske rameno nesúvisí priamo s projektom predĺženia električkovej trate v Petržalke, žiadna lávka totiž nie je prepojená so zastávkami MHD,“ poznamenal Bubla.

Tieto lávky majú podľa mesta slúžiť najmä na zlepšenie dostupnosti a prepojenia územia ako takého. „Uvedené však nič nemení na tom, že pokračujeme aj v prácach na uvedených štyroch lávkach. Ku všetkým lávkam sú už vydané územné rozhodnutia a je tiež spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie,“ priblížil hovorca.

Zároveň však dodal, že proces je naviazaný aj na potrebné ukončenie majetkovoprávneho usporiadania a samotná realizácia aj na finančné možnosti mesta, resp. nájdenie iných možností financovania. „V súbehu s týmto procesom prebiehajú aj rokovania s developerom v území, ktorý by mohol realizovať lávku v blízkosti Gessayovej,“ uzavrel.

Viac k osobe: Peter Bubla
Firmy a inštitúcie: Magistrát hl. m. SR Bratislava
Okruhy tém: Bratislava-Petržalka Bratislavský magistrát Električka do Petržalky Električkové zastávky
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk