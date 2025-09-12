Električka do Petržalky už premáva, viacero objektov nie je dokončených. Magistrát priblížil postup prác

Električka na konečnú zastávku bratislavskej Petržalky – Južné mesto, začala premávať 27. júla. Stalo sa tak po niekoľkých predĺženiach termínu a neúspešných pokusoch o dokončenie nosného dopravného systému najväčšej mestskej časti. Napriek spusteniu električky však na stavbe a v jej okolí nie je dokončených viacero objektov.
Hovorca magistrátu Peter Bubla pre agentúru SITA priblížil, a akom štádiu sú dokočovacie práce v okolí trate, ale aj to, kedy budú hotové prístrešky na električkových zastávkach, či lávky ponad Chorvátske rameno.
Pracuje sa aj na dopravných mostoch
„Aktuálne sa dokončujú práce na obratisku Janíkov dvor a v hale dennej kontroly, pracuje sa na prístreškoch, na terénnych úpravách, ošetrovaní zelene a na dopravných mostoch na Kutlíkovej,“ uviedol hovorca.
Po preložke vedenia vysokého napätia sa znova rozbehnú práce na prepojení novej lávky ponad Chorvátske rameno s nadväzujúcimi chodníkmi a cyklocestami pri kostole Svätej rodiny.
Petržalská električka je od začiatku školského roka rýchlejšia, v rannej špičke jazdí každé 2,5 minúty - VIDEO
Na zastávke Južné mesto vykonávajú dokončovacie práce na rampách a schodiskách. „Pre dokončenie plnohodnotného prepojenia električkových a autobusových zastávok na moste sme však limitovaní uložením mostného záveru, ktorý je vo výrobe s termínom dodania na prelome septembra a októbra,“ spresnil Bubla s tým, že až po jeho nainštalovaní bude možné vykonať všetky zostávajúce práce na moste a plnohodnotne tak prepojiť obidve zastávky.
Prístrešky meškajú vinou subdodávateľa
Čo sa týka prístreškov, subdodávateľ podľa magistrátu výrazne podcenil náročnosť výroby, logistiky dopravy aj inštalácie prístreškov priamo na mieste.
Električka do Petržalky sa stala realitou, dokončovacie práce však potrvajú ďalšie mesiace - VIDEO, FOTO
„Všetky prístrešky sú totiž navrhnuté ako atypy len pre túto jednu trať. Napriek mnohým našim výzvam a úsiliu o urýchlenie procesov ich však subdodávateľ v nami požadovanej kvalite do konca prázdnin nebol schopný dokončiť, za čo sa chceme cestujúcej verejnosti aj touto cestou ospravedlniť,“ vysvetlil hovorca mesta. Ako dodal, po tejto skúsenosti je ťažké vyjadrovať sa ku konkrétnemu termínu, pracujú však na tom, aby to bolo čo najrýchlejšie.
Výstavba peších lávok zatiaľ v pláne nie je
Výstavba štyroch peších lávok ponad Chorvátske rameno zatiaľ v pláne nie je. „Ako sme opakovane uviedli, projekt štyroch lávok ponad Chorvátske rameno nesúvisí priamo s projektom predĺženia električkovej trate v Petržalke, žiadna lávka totiž nie je prepojená so zastávkami MHD,“ poznamenal Bubla.
Tieto lávky majú podľa mesta slúžiť najmä na zlepšenie dostupnosti a prepojenia územia ako takého. „Uvedené však nič nemení na tom, že pokračujeme aj v prácach na uvedených štyroch lávkach. Ku všetkým lávkam sú už vydané územné rozhodnutia a je tiež spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie,“ priblížil hovorca.
Zároveň však dodal, že proces je naviazaný aj na potrebné ukončenie majetkovoprávneho usporiadania a samotná realizácia aj na finančné možnosti mesta, resp. nájdenie iných možností financovania. „V súbehu s týmto procesom prebiehajú aj rokovania s developerom v území, ktorý by mohol realizovať lávku v blízkosti Gessayovej,“ uzavrel.