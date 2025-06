Električka do Petržalky sa blíži do finále, lávky cez Chorvátske rameno zatiaľ v pláne nie sú

Petržalské jazero Veľký Draždiak je obľúbeným rekreačným miestom Bratislavčanov. S príchodom teplých slnečných dní sem denne prúdia stovky ľudí a využívajú pri tom aj pontónovú lávku ponad Chorvátske rameno. Tá už má svoje najlepšie roky dávno za sebou a je len otázkou času, kedy tu príde k úrazu.

Výstavba nových lávok ponad Chorvátske rameno bola pôvodne súčasťou predĺženia električkovej trate do Petržalky z dielne hlavného mesta. S postupom času však magistrát mení rétoriku. Napriek tomu, že výstavba električkovej trate sa blíži do finále, budúcnosť peších lávok je zatiaľ v nedohľadne.

Lávka pri Veľkom Draždiaku (vizualizácia) Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Lávku na Lachovej plánujú vymeniť za novú

Agentúra SITA požiadala o stanovisko mestskú časť Petržalka. Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková uviedla, že cez Chorvátske rameno vedú dve pešie lávky – na Lachovej a na Tematínskej ulici. Lávka na Lachovej je v správe mestskej časti, ktorá má v pláne jej kompletné obnovenie, resp. výmenu za úplne novú.

„Vedenie mestskej časti už dlhšie rokuje so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodného toku ramena. Túto lávku sme sa snažili priebežne udržiavať výmenou poškodených latiek, avšak vyžaduje si komplexnejšiu opravu, ktorú sme v pláne nemali, vzhľadom na roky komunikované plány magistrátu s vybudovaním trvalých lávok cez rameno v rámci ich výstavby predĺženej električkovej trate,“ vysvetlila Halašková.

Tieto plány však po rokoch zástupcovia magistrátu odložili, preto mestská časť pokračuje v rokovaniach s vodohospodármi i pravidelnej údržbe. „Ak nám to partneri umožnia, radi túto dočasnú lávku vymeníme za novú, ktorá by ďalej slúžila Petržalčanom až do vybudovania trvalého premostenia z dielne hlavného mesta,“ doplnila.

Lávka medzi Bosákovou a Rusovskou cestou (vizualizácia) Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Vlastník lávky na Tematínskej nie je jasný

Pokiaľ ide o lávku na Tematínskej, mestská časť nie je vlastníkom ani správcom a vlastník do dnešného dňa nie je jasný. „Napriek tomu v roku 2011 bola lávka obnovená prostredníctvom poslaneckých priorít na základe množstva podnetov od obyvateľov,“ priblížila Halašková.

Ako dodala, ak Petržalka nájde zhodu s vodohospodármi, nebráni sa ani výmene tohto dočasného premostenia za nové, ktoré by rovnako slúžilo až do prípadného vybudovania avizovaných trvalých premostení z dielne hlavného mesta.

„Uvedomujeme si nevyhovujúci technický stav týchto peších lávok a reagujeme na podnety obyvateľov, ktorých na to upozorňujeme prostredníctvom informačných tabúľ. Na základe uvedených faktov je výmena/oprava lávok viac než žiaduca,“ dodala hovorkyňa Petržalky.

Vybudovanie nových lávok je však aktuálne po rokoch príprav zo strany magistrátu neisté, vzhľadom na nedávne vyjadrenie mesta, že „na lávky nemá peniaze“. „Pritom donedávna zástupcovia magistrátu tvrdili, že lávky budú súčasťou projektu električkovej trate, konkrétne nadväzujúcej infraštruktúry,“ zdôraznila Halašková.

Lávka medzi Rusovskou cestou a Romanovou (vizualizácia) Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

„Pontónový mostík na úrovni Lachovej ulice sa nachádza približne 250 metrov od plánovanej novej lávky pre peších ponad Chorvátske rameno, ktorá vznikne v rámci výstavby petržalskej električky, ale nakoľko táto nová stavba nijako nekoliduje s existujúcim pontónovým mostíkom, na jeho likvidáciu nebola vznesená žiadna požiadavka, a teda jeho demontáž v pláne momentálne nie je. Naopak, čo sa týka pontónového mostíka na Tematínskej ulici, nová plánovaná lávka bude prechádzať cez rameno presne v bode pontónového mostíka, a teda tento druhý mostík sa plánuje odstrániť,“ konštatuje mesto v jednom zo svojich stanovísk.

„Termín výstavby lávky cez Chorvátske rameno na Veľký Draždiak, ktorá nie je priamo súčasťou projektu Petržalskej električky, závisí od rozpočtových možností mesta v ďalšom roku,“ uviedol koncom augusta minulého roka pre afentúru SITA hovorca magistrátu Peter Bubla.

Podobu lávok určila architektonická súťaž

„Ponad Chorvátske rameno pribudne štvorica lávok pre peších a cyklistov, ktorá prepojí územie so zastávkami budúcej električkovej trate vedúcej na Janíkov dvor. Lávky prispejú k tomu, aby sa z tejto lokality stala dobre dostupná obľúbená rekreačná zóna, kde sa návštevníci budú môcť zastaviť a tráviť čas,“ uvádza na svojom webe Metropolitný inštitút Bratislavy. (MIB)

Prvá lávka má byť umiestnená v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou. Z nej sa bude dať napojiť na sieť cyklochodníkov a chodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na pravom brehu. Druhá a tretia lávka majú vzniknúť v úseku medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou a budú napojené na existujúce chodníky pozdĺž ramena.

Štvrtá lávka nahradí súčasnú pontónovú lávku a bude prepájať protiľahlé brehy Chorvátskeho ramena. „Ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera,“ konštatuje MIB.

Podobu lávok určila v auguste 2021 architektonická súťaž. Najlepšie riešenia na prvé tri lávky priniesli brnenskí architekti z M2AU + AXXI. Víťazom návrhu na štvrtú lávku sú architekti zo slovenského ateliéru DOXA.