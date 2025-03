Dopravný podnik Bratislava cez víkend spúšťa novú sezónu rekreačných liniek

Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa od soboty 29. marca rekreačné linky, ktoré aj tento rok spoja mesto s vyhľadávanými lokalitami v mestských lesoch.

„Už tento víkend sa v Bratislave opäť rozbieha pohodlné a ekologické cestovanie do prírody. Obľúbené rekreačné linky odvezú výletníkov priamo do srdca lesoparku, na Kolibu či do lesov nad Krasňanmi,“ uviedol hovorca DPB Jozef Vozár.

Návštevníci lesoparku

Linka 43 bude premávať medzi Patrónkou a Lesoparkom v 15-minútovom intervale. Novinkou tejto sezóny bude príležitostné nasadenie vodíkových autobusov.

„Návštevníci lesoparku si môžu vychutnať člnkovanie na rybníku pri Partizánskej lúke, detské ihriská, množstvo ohnísk, lesné chodníčky aj pohodlnú asfaltovú cestu vhodnú na bicyklovanie či prechádzky s kočíkom,“ priblížil Vozár. Obnovenie sezónnej zachádzky na Kačín bude možné po oprave poškodeného mosta v Kačínskej doline.

15-minútové intervaly

Linka 144 bude počas víkendov a sviatkov jazdiť medzi Kolibou a Kamzíkom, a to v 15-minútovom intervale v najvyťaženejších časoch. Na Kolibu sa cestujúci dostanú linkou 44, pričom odchody linky 144 budú nadväzovať na príchody trolejbusov.

„Kamzík, najvyšší bod lesoparku, ponúka krásne výhľady na Bratislavu aj Malé Karpaty a turistické trasy smerom na Železnú studienku, do Rače alebo na Peknú cestu,“ dodáva hovorca DPB.

Linka 154 opäť spojí Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku číslo 3. Linka bude premávať cez víkendy a sviatky a cestujúcich zavedie do lokality areálu Horárne Krasňany, ideálnej pre rodiny s deťmi.

Nájdu tam detské ihrisko, viacero ohnísk s posedením, relax na včelej lúke či občerstvenie v bufete. Rekreačné linky budú obsluhovať nízkopodlažné autobusy.

Ďalšie zmeny

DPB zároveň upozorňuje na niektoré ďalšie zmeny, ktoré budú platiť od 29. marca. Prvá zmena sa týka električkovej linky 4, ktorá začne od soboty obojsmerne zastavovať na novovybudovanej zastávke Vodná veža, nachádzajúcej sa medzi zastávkami Most SNP a Chatam Sófer.

V Podunajských Biskupiciach zas presunú konečnú zastávku 67 Ovčiarska do novej polohy na ulici Akademického maliara Jozefa Nagya. V Lamači bude linka 92 bude obojsmerne obsluhovať aj zastávku Pod násypom.

Ďalšou zmenou je nová autobusová zastávka v Petržalke. Autobusové linky 83, 84, 88, 92, 99, 192 a N95 budú v úseku Vlastenecké námestie – Námestie Hraničiarov zastavovať na novovybudovanej zastávke Jungmannova.

„V budúcnosti tu vznikne dôležitý prestupný bod na električky, ktorý zabezpečí rýchlejší a pohodlnejší presun medzi autobusmi a električkovou dopravou. V tejto súvislosti bude pôvodná autobusová zastávka Jungmannova premenovaná na Vlastenecké námestie,“ doplnil hovorca.