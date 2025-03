Dlhoočakávaná výstavba bystrickej R1 napreduje, vodiči sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia

Stavebné práce na úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa postupujú do ďalšej fázy. Tento viac než trojkilometrový úsek pomôže riešiť komplikovanú dopravnú situáciu najmä pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Brezna. Pre širšie okolie je zase najdôležitejšou časťou úseku vybudovanie nového mosta cez rieku Hron.

Dúčasný most je na hranici životnosti

Ten nahradí súčasný most, ktorý je už na hranici životnosti. Už čoskoro sa na stavbe úseku spustia práce na preložke cesty I/66, ktorú nový rýchlostný úsek v tejto lokalite plne nahradí a odbremení ju od neustále rastúcich dopravných intenzít. Samotné preloženie cesty si však vyžiada obmedzenie existujúcej premávky.

Úsekom R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa sa splatí veľký infraštruktúrny dlh obyvateľom Banskej Bystrice a širokého okolia, ktorí na výstavbu dlho čakali. Bystrická R1 odťaží premávku a skráti tak dopravný čas najmä v ranných a poobedných špičkách.

Nová autostráda plne nahradí existujúcu cestu prvej triedy. Po komunikácii I/66 medzi Šalkovou a Banskou Bystricou v súčasnosti prechádza denne okolo 20 000 vozidiel, pričom až 15 % z toho tvorí ťažká nákladná doprava. V budúcnosti sa očakáva nárast intenzít a pokiaľ by sa rýchlocesta nepostavila, spôsobilo by to absolútne kapacitné preťaženie cesty I/66.

Uzavrú približne polkilometrový úsek

Stavebné práce boli doteraz skôr prípravného charakteru – robí sa pyrotechnický a archeologický prieskum, prekladajú sa inžinierske siete, zakladajú sa mosty a upravuje sa podložie pod preložkou cesty I/66. Práve preložka cesty bude veľkým medzníkom v rámci výstavby tohto úseku. Stavebné práce si však vyžiadajú obmedzenia.

Na preloženie cesty bude potrebné úplne uzavrieť približne polkilometrový úsek od križovatky Partizánskej a Cementárskej cesty až po napojenie cesty I/66 na autostrádu R1. Toto obmedzenie potrvá od 31. marca 2025 až kým sa nedobuduje nová rýchlocesta v tejto časti.

Obchádzková trasa počas úplnej uzávierky časti cesty I/66 povedie po súčasnej ceste R1 po križovatku R1 Banská Bystrica – východ. Tento úsek figuruje medzi nespoplatnenými, takže obchádzku môžu motoristi využívať aj bez platnej diaľničnej známky.

Rovnako od 31. marca 2025 dôjde k čiastočnému obmedzeniu zhruba kilometrového úseku existujúcej R1 (v km 168,485 – 169,414). Dôvodom sú zemné práce – odkop, násyp cestného telesa, realizácia mostných objektov, zárubných múrov a prekládka sietí. Práce na existujúcej R1 budú prebiehať postupne vo všetkých jazdných pruhoch, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.