Parkovanie na Železnej studničke má byť regulované a čiastočne spoplatnené

Parkovanie na Železnej studničke bude dostupnejšie. Informoval o tom hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Ako priblížil, návštevníci majú bežne problém nájsť voľné parkovacie miesta na parkoviskách pri Červenom moste.

Rampový systém a čiastočné spoplatnenie

Tie sú totiž počas pracovných dní plné áut ľudí, ktorí dochádzajú za prácou v okolitých biznis centrách, a parkujú práve na týchto parkoviskách celý deň bezplatne. Pre ľudí, ktorí tak idú na Železnú studničku za rekreáciou či oddychom, nezostáva parkovacie miesto.

Počas pracovných dní bude preto parkovanie regulované rampovým systémom a čiastočným spoplatnením. Cieľom je, aby parkovacie miesta slúžili svojmu primárnemu účelu, a teda pre návštevníkov mestských lesov, nie na dlhodobé parkovanie. Prvé tri hodiny parkovania budú zdarma a následne každá ďalšia hodina parkovania bude spoplatnená sumou 0,5 eur za každých začatých 20 minút.

„Vďaka spoplatneniu dlhodobého parkovania bude na parkoviskách menej práve tých áut, ktoré tu zvykli parkovať celodenne. Zostane tak viac voľných miest pre tých, ktorí na Železnú studničku prídu za rekreáciou a budú môcť prvé tri hodiny naďalej parkovať bezplatne. Cez víkend a sviatky bude parkovanie zdarma,“ doplnil Bubla a informoval, že aktuálne už prebiehajú prípravné práce na osadenie rampového systému. Od štvrtka 6. marca bude preto na vrchnom parkovisku čiastočne obmedzené parkovanie.

Prípravné práce

„Počas prípravy na osadenie rampového systému tu taktiež lokálne opravíme aj povrch parkovacej plochy. Úpravou značenia a povrchu parkoviska pribudne po novom pár parkovacích miest navyše, vo výsledku tu tak vyznačíme 104 parkovacích miest, z toho štyri miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, štyri miesta pre elektromobily a tri miesta pre motorky. Práce na vrchnom parkovisku potrvajú približne do konca marca, spodné parkovisko pod Červeným mostom bude do tohto termínu bez obmedzení,“ doplnil hovorca hlavného mesta a informoval, že po ukončení prác na hornom parkovisku a jeho úplnom otvorení bude nasledovať uzatvorenie spodného parkoviska pod Červeným mostom približne na týždeň, počas ktorého aj tu osadia rampu. Obe parkoviská by tak mali byť pre návštevníkov plne v prevádzke v prvej polovici apríla.

„Uvedomujeme si, že situácia s parkovaním na Železnej studničke je náročnejšia aj cez víkend, ale k spoplatneniu cez víkend sme zatiaľ nepristúpili. Naším cieľom je primárne zlepšiť dostupnosť parkovania pre návštevníkov počas pracovného týždňa tým, že sa obmedzí dlhodobé parkovanie pre ľudí dochádzajúcich do práce,“ uviedol Bubla a podotkol, že situáciu počas víkendov čiastočne riešia aj vyššou frekvenciou MHD linky 43. Pre návštevníkov s autom je súčasne k dispozícii aj bezplatné P+R parkovisko pri Tescu Lamač.