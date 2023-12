Dopravcovia v Bratislavskom kraji budú počas sviatkov premávať v upravenom režime, niektoré linky ukončia prevádzku skôr

Dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) budú v pracovné dni počas prázdnin jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Na Štedrý deň a na Silvestra bude na niektorých linkách ukončená prevádzka skôr, posilnená však bude nočná doprava. Na svojom webe o tom informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Doprava v období Vianoc

V nedeľu 24. decembra bude navlakových linkách R50, S8, S20, S50 a S60 ukončená prevádzka približne o 18:00 v smere do Bratislavy a okolo 19:00 v smere z Bratislavy. Ostatné vlakové linky budú premávať bez obmedzenia.

„Na linkách MHD v Bratislave bude ukončená riadna prevádzka po 17:00, pritom po 18:00 postupne nabehne nočná doprava, ktorá bude premávať v 30-minútovom intervale,“ konštatuje dopravca.

Na regionálnych autobusových linkách bude ukončená prevádzka približne o 15:00 v smere do Bratislavy a po 16:00 v smere z Bratislavy.

„Vzhľadom na skoršie ukončenie prevádzky pôjde mimoriadne nočná doprava na linkách 299, 599, 699 a 799, a to po tri spoje na každej linke z regiónu do Bratislavy a z Bratislavy do regiónu,“ dodáva dopravca. Počas pondelka 25. decembra bude ráno obmedzená prevádzka vybraných vlakov na linkách R50, S8, S20, S50 a S60, ostatné vlakové linky budú premávať bez obmedzenia.

Obmedzenia budú aj na Silvestra

V nedeľu 31. decembra bude na vlakových linkách R50, S8, S20, S50 a S60 ukončená prevádzka približne o 18:00 v smere do Bratislavy a okolo 19:00 v smere z Bratislavy. Ostatné vlakové linky budú premávať bez obmedzení. Na vybraných linkách MHD v Bratislave bude v nočných hodinách posilnená premávka.

Na regionálnych autobusových linkách bude v smere do Bratislavy ukončená prevádzka približne o 19:00 a v smere z Bratislavy po 20:00. Okrem riadnej dopravy pôjde v oboch smeroch ajskoršia nočná doprava na linkách 299, 599, 699 a 799.

V pondelok 1. januára bude na vlakových linkách R50, S8, S20, S50 a S60 počas rána obmedzená prevádzka vybraných vlakov, ostatné vlakové linky v IDS BK budú premávať bez obmedzení. Počas vianočných prázdnin a sviatkov nebudú premávať linky R60, S55, S65, 7, 131, 515, 551 a 711. Všetky úpravy prevádzky sú vyznačené v cestovných poriadkoch.