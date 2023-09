Dopravcovia sa obávajú výrazného nárastu mýtnych poplatkov, ale aj zlého stavu verejných financií a konkurencieschopnosti

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia vníma citlivo blížiaci sa koniec transpozičnej lehoty smernice Eurovignette, ktorej zavedením sa predpokladá výrazný nárast mýtnych poplatkov.

V Nemecku je pri niektorých sadzbách navýšenie až 80 %. Ako združenie vo štvrtok informovalo, na Slovensku považuje za neprijateľné rozšírenie spoplatnenia cestnej siete a zavedenie bodového systému aj pre profesionálnych vodičov.

Zlý stav verejných financií

„Rovnako citlivo združenie vníma zlý stav verejných financií a očakávané konsolidačné aktivity, ktoré môžu zasiahnuť podnikateľský sektor vo forme vyšších daní, poplatkov, či naopak znížených subvencií a podpôr zo strany štátu,“ uviedol prezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.

Vzhľadom na stav dopravného sektora nie je podľa neho možné očakávať, že by podnikatelia dokázali uvedené nárasty absorbovať a ostane im jediná možnosť, a to preniesť ich do ceny služieb a prepravovaných tovarov, čo v konečnom dôsledku opäť zrýchli infláciu a spomalí ekonomický rast.

Dialóg novej vlády s dopravcami

„Doprava a logistika predstavuje 5,9 % slovenského HDP, avšak ovplyvňuje prakticky celé hospodárstvo, keďže od dopravy závisí fungovanie priemyslu, zásobovanie firiem i obchodov, ktoré zabezpečujú základné životné potreby,“ poznamenal Piešťanský.

„Dialóg novej vlády s dopravcami bude absolútne kľúčový a iba pragmatický a dobre premyslený prístup k jednotlivým opatreniam vie zabrániť opätovným tlakom na rast inflácie a celkovým dopadom na slovenské hospodárstvo,“ dodal.