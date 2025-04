Dôležitá cesta v Poprade prejde veľkou premenou, mesto sa pripravuje na dopravné zápchy aj veľké uzávery

Rozšírenie cesty I/66 v Poprade je v štádiu investičnej prípravy v časti príprava majetkovoprávneho vysporiadania. Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová. Ako vysvetlila, ide o vysporiadanie nielen dvoch nehnuteľností, ale aj ďalších pozemkov, čo je vždy komplikovaný, ale aj administratívne náročný proces.

Reagovala tak na vyjadrenia popradského primátora Antona Danka, ktorý na sociálnej sieti kritizoval fungovanie SSC i Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) po tom, ako sa termín uzavretia železničného podchodu posunul z 1. mája na 22. mája alebo až 1. júna.

Havarijný stav mosta si vyžaduje dočasné riešenie

Slovenská správa ciest paralelne pracuje aj na projekte na podopretí mosta na ceste I/18 neďaleko nemocnice. Samotný most bol z hľadiska stavebno-technického stavu zatriedený do stavu „VII“, čo zodpovedá havarijnému stavu. Jeho dočasné podopretie ho má zasanovať do obdobia riadneho odstránenia tohto stavu, keďže ešte predtým má poslúžiť ako obslužná komunikácia počas prác na modernizácii železničnej trate v úseku Poprad-Tatry – Vydrník pod hlavičkou ŽSR. Jeho úplná uzávera sa začne 29. apríla a podopretý most bude sprejazdnený 19. mája.

„Uzávera cesty I/66 na Štefánikovej ulici súvisí so stavebnými prácami ŽSR. Slovenská správa ciest ako správca cesty prvej triedy, samozrejme, úzko spolupracuje so ŽSR a podľa našich informácií od ŽSR, most môže byť zo strany ŽSR uzatvorený prakticky hneď po sprejazdnení podopretého mosta na ceste I/18, teda po 19. máji 2025, no konkrétny termín bude závisieť od ďalších dohôd všetkých subjektov vrátane samosprávy v najbližšom čase,“ objasnila Lukáčová. Samotná realizácia stavby, teda rozšírenie cesty I/66 na štvorpruh, je plánovaná na obdobie roku 2026, čo je podľa hovorkyne SSC v súlade s aktuálne platným harmonogramom stavby Železníc SR.

Harmonogram uzávierok sa ešte upresňuje

Dopravnú situáciu v Poprade počas rekonštrukcie cestných mostov a modernizácie železničnej trate Poprad – Vydrník riešili zástupcovia rezortu dopravy spolu s vedením SSC a ŽSR počas tohto týždňa na ďalšom zo série stretnutí. Podľa ministerstva všetky zúčastnené strany aktuálne precizujú harmonogram uzávierok mostov a ďalších prác na projektoch.

Výsledok bude ministerstvo primátorovi Popradu prezentovať na plánovanom stretnutí 6. mája. Vtedy si zároveň s mestom odkomunikuje aj ďalší spoločný postup. Ako ďalej informovali z rezortu, jeho cieľom, aj SSC a ŽSR, je akcelerovať všetky investičné akcie v meste tak, aby mali čo najmenší vplyv na obyvateľov.

Dôležitá cesta v Poprade prejde veľkou premenou, mesto sa pripravuje na dopravné zápchy aj veľké uzávery

Modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník, schválila vláda za strategickú investíciu ešte vo februári tohto roka. Celková plocha investície je takmer 1,3 milióna štvorcových metrov a bude financovaná z Kohézneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027 a kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu.

Mesto čakajú rozsiahle obmedzenia

Na realizáciu stavebných prác bola 23. decembra 2023 uzavretá Zmluva o dielo v rozsahu 442,7 milióna eur s DPH. Modernizácia trate sa týka 14,217 km dlhého úseku Poprad Tatry – Vydrník. Zahŕňa úpravu železničného spodku a zvršku, výstavbu nového tunela Španí háj s dĺžkou 711 metrov, vybudovanie estakád, mostov a mimoúrovňových križovaní.

Súčasťou projektu je spomínané rozšírenie cesty I/66 v Poprade na štvorpruhovú komunikáciu v dĺžke 737 m vrátane nových odbočení, svetelnej signalizácie a protihlukového oplotenia. Mesto sa v súvislosti s týmto zámerom pripravovalo na náročné obdobie s dopravnými obmedzeniami a zápchami.

Uzavretý bude totiž úsek od križovatky s ulicou Okružná po križovatku s cestou III/3076, teda Kukučínovou ulicou. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Z tohto dôvodu bol ešte vlani úsek diaľnice D1 pod Tatrami pri Poprade, konkrétne časť medzi Popradom-Východ a výjazdom na Vysoké Tatry, vyňatý zo spoplatnených diaľníc.