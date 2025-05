Na Panónskej ceste v Petržalke budú simulovať dopravnú nehodu, vodičov čakajú obmedzenia

Policajti upozorňujú na dopravné obmedzenie, s ktorým je potrebné počítať počas utorka 27. mája v bratislavskej Petržalke. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, na Panónskej ceste v smere do Rusoviec sa uskutoční taktické cvičenie policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami v rámci Bratislavského kraja.

Predmetom cvičenia bude simulácia dopravnej nehody a jej následné riešenie spoluprácou a v súčinnosti medzi zložkami integrovaného záchranného systému.

„Z tohto dôvodu bude obmedzená cestná doprava na Panónskej ceste, v úseku od zastávky OC Lúky po pripájaciu vetvu od OC Danubia, a to v čase od 05:00 do 17:00,“ uviedla hovorkyňa. Pre autobusové linky č. 91 a 191 v smere do Rusoviec bude v danom úseku zabezpečený odklon.

Vodičom odporúčajú, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť, riadili sa pokynmi polície, prípadne na prejazd využili alternatívne trasy.