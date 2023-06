Diaľničiari podpíšu zmluvu na výstavbu druhej časti obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) má vo štvrtok ráno podpísať zmluvu na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4.

Víťaz verejnej súťaže

Po vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži predtým vybrala za zhotoviteľa Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa na čele so spoločnosťou Eurovia SK, a. s., z Košíc. Výstavbu vyše 10 kilometrového úseku navrhlo za najnižšiu cenu spomedzi troch konkurentov, a to 337,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) počas štyroch rokov. Oproti pôvodne odhadovaným nákladom stavebných prác 263 miliónov eur bez dane je to viac o takmer 75 miliónov eur, alebo o 28 %.

Víťazné združenie na základe dvoch kritérií vyhodnotenia ponúk získalo plný počet sto bodov – za navrhovanú celkovú cenu 95 a za lehotu výstavby päť. Ďalšími členmi združenia sú spoločnosti Eurovia CS, a. s., Praha, ktorá má organizačnú zložku v Košiciach, SMS, a. s., Banská Bystrica, Váhostav – SK, a. s., Bratislava a TuCon, a. s., Žilina. Ponuky v tendri vyhlásenom vlani koncom februára účastníci predkladali 30. marca tohto roka.

Námietky v tendri

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v druhej polovici mája rozhodol o námietkach v tendri proti postupu NDS. Vo väčšine časti námietok navrhovateľa zastavil konanie a v jednej časti ich zamietol. Námietky sa týkali napríklad možného porušenia povinnosti NDS predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk v súvislosti s vysvetlením otázok navrhovateľa, uviesť všetky okolnosti, či bezodkladného vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

Na druhom mieste v súťaži skončila spoločnosť Doprastav, a. s., s ponukou vyššou o milión eur – 338,7 milióna eur, pričom spolu dostala 99,72 bodu. Združenie vedené spoločnosťou Hochtief SK, s.r.o., Bratislava predložilo cenu vo výške zhruba 346,9 milióna eur a získalo 97,5 bodu – za cenu 92,5 a za tú istú dĺžku prác päť. Aj ceny týchto uchádzačov sú uvedené bez DPH.