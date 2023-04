Diaľničiari by chceli začať s výstavbou úseku R1 pri Banskej Bystrici už v závere tohto roka, vyhlásili tender

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) predpokladá začiatok výstavby prvej etapy úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča predbežne v polovici decembra tohto roka.

Závisí to od priebehu verejnej súťaže na zhotoviteľa trojkilometrovej cesty, vyhlásenej koncom marca, s odhadovanými nákladmi takmer 90 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Výstavba jedného kilometra tohto úseku bez tunelu by tak podľa prepočtu mohla stáť približne 29 miliónov eur bez dane a trvať skoro rok.

Jediným kritériom je cena

Ako vyplýva z aktuálne zverejneného tendra na predĺženie časti R1 z Banskej Bystrice po mimoúrovňovú križovatku pri mestskej časti Šalková na ceste I/66, výstavba je plánovaná na 960 dní, približne dva roky a osem mesiacov.

Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 30. mája, platiť musia minimálne do 30. apríla 2024, pričom jediným kritériom na ich vyhodnotenie je cena. NDS vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500-tisíc eur.

Podmienky účasti v súťaži

Uchádzači musia podľa podmienok účasti v súťažných podkladoch k zákazke preukázať minimálny dosiahnutý obrat 75 miliónov eur bez DPH celkom za posledné tri roky, z toho vo výstavbe komunikácií najmenej 20 miliónov eur. Zároveň majú predložiť zoznam stavebných prác za predchádzajúcich pätnásť rokov na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Diaľničiari tiež žiadajú aspoň jednu referenciu na stavebné práce na diaľnici alebo rýchlostnej ceste minimálne so štyrmi jazdnými pruhmi a s celkovou zmluvnou cenou od 35 miliónov eur bez dane. Podmienkou uchádzania sa o túto stavbu sú aj skúsení kľúčoví odborníci na šiestich pozíciách.

Jedným z priebežných míľnikov stavby úseku R1 je uvedenie preložky cesty I/66 do premávky do 380 dní od začiatku výstavby. Ďalšími míľnikmi sú dokončenie pravého mosta do 530 dní a ľavého mosta do 880 dní.