V apríli 2025, keď sa na ministerstve vnútra zatvárali dvere za jednou mojou životnou kapitolou, ležala na mojom pracovnom stole pripravená, hotová legislatívna zmena – zbraň proti neplatičom povinného zmluvného poistenia (PZP), ktorá mala automaticky vyradiť nepoistené vozidlá z evidencie, zaviesť drakonické sankcie a konečne vymáhať pokuty, čo by prinieslo štátu milióny eur.

Dnes, v septembri 2025, sa však táto novela stráca v tieni politických priorít, ako zabudnutý spis v preplnenom archíve. Kde sú tieto zákony? Prečo vládna koalícia, ktorá v iných prípadoch neváha s bleskovými zásahmi cez skrátené konania, alebo poslanecké návrhy, v tomto prípade mlčí? Toto je ďalší príklad administratívneho lapsusu; dôsledok príbehu mocenských hier, kde hospodárske škody v miliónoch eur slúžia ako kulisa pre väčšiu drámu rozpočtovej konsolidácie.

Mal to byť revolučný nástroj

Podľa dostupných údajov sa novela zákona o PZP, ktorá mala zjednodušiť ukladanie a vymáhanie pokút prostredníctvom rozkazného konania namiesto zdĺhavého správneho, stále motá v prípravných fázach na ministerstve vnútra.

Hoci sa o nej šepkalo ako o revolučnom nástroji na trestanie majiteľov nepoistených áut, jej platnosť sa odkladá – niektoré hlasy spomínajú možné zmeny až od decembra 2025, ak vôbec prekonajú parlamentné brány. Táto zmena mala nadviazať na novelu z augusta 2024, ktorá už zdvihla limity poistného krytia a ovplyvnila ceny PZP v roku 2025, no nezaoberala sa priamo armádou neplatičov a ich trestami.

V januári 2025 sa pokuty za neuzavretie PZP vyšplhali až na 5 000 eur, ale bez robustných mechanizmov na ich vymáhanie zostávajú len akousi ilúziou spravodlivosti. Medzitým škody z nehôd nepoistených vozidiel naďalej zaťažujú garančný fond a peňaženky poctivých občanov, odhadom 10 miliónov eur ročne. Nehovoriac o sume desiatkach miliónov eur za nevybrané pokuty za neplatenie poistného – sumy, ktorá v ére rozpočtovej krízy kričí o premárnených príležitostiach.

Štát míňa ako opitý námorník

Prečo toto váhanie? Koalícia Roberta Fica, majsterka v rýchlych zásahoch v iných arénach – napríklad pri pretláčaní zmien v trestnom zákone, alebo vo financovaní školstva len nedávno v auguste 2025 – tu nevyužila arzenál ako skrátené legislatívne konanie, ktoré by urýchlilo proces pri zákone, ktorý by eliminoval hospodárske škody obrovského rozsahu.

V kontexte konsolidácie, kde deficit rozpočtu ku koncu júla 2025 dosiahol 3,637 miliardy eur, sa toto nevyužitie poslaneckých návrhov javí ako nepochopiteľný paradox: vláda hľadá každé euro pre takmer trojmiliardové úspory, zvyšuje dane a odvody, no prehliada potenciál nevyberaných pokút za PZP, ktorými by mohla zalepiť aspoň pár trhlín v štátnom rozpočte.

A kritici už právom verejne kričia, že štát míňa ako opitý námorník – výdavky verejnej správy narástli z 35,7 miliardy v roku 2015 na 66,5 miliardy v 2025 – a namiesto rezov v neefektívnych oblastiach sa spolieha na zvyšovanie daňového jarma, čo tlačí ľudí do chudoby a firiem do bankrotov.

— Jaroslav Kmeť

Tento vzorec správania odhaľuje hlbšiu pravdu: populistické gestá, ako trináste dôchodky, sa financujú presúvaním dlhov na ramená budúcich generácií, zatiaľ čo reformy, ako tie pre PZP – generujúce príjmy z platenia poistného a lepšieho výberu pokút v desiatkach miliónov eur – sa schovávajú v šuplíkoch kvôli chýbajúcej politickej odvahe. Vládna koalícia uprednostňuje rýchle záplaty, ako zvyšovanie DPH, alebo rušenie sviatkov, namiesto cielených zmien, ktoré by zasiahli neplatičov ako blesk.

Výsledok? Pripravené zákony z apríla 2025 hnijú v zabudnutí, čakajúc na schválenie, kým hospodárske škody narastajú. Ak sa nič nezmení, Slovensko bude naďalej platiť cenu za túto systémovú lenivosť, kde každé oneskorenie je ďalším klincom do rakvy rozpočtovej rovnováhy.

