Cesty a železnice na Slovensku sú v život ohrozujúcom stave. KDH vyzýva vládu, aby zriadila Fond dopravnej infraštruktúry

Vláda by mala podporiť a čo najrýchlejšie aktivovať zriadenie Fond dopravnej infraštruktúry. Vyzýva ju k tomu Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že pri aktuálnom život ohrozujúcom stave cestnej či železničnej infraštruktúry na Slovensku už nie na čo čakať.

Fond by mal zabezpečovať systematické a plánované financovanie projektov dopravnej infraštruktúry tak, aby z peňazí na dopravu nebola čierna diera, ale reálne výsledky. KDH v utorok informovalo, že zriadenie fondu musí byť konsenzom naprieč politickým spektrom, keďže ide o dlhodobé plánovanie presahujúce jedno volebné obdobie.

Varovné signály

„Tragická zrážka vlakov v Pardubiciach na začiatku júna, nehoda vlaku a autobusu pri Nových Zámkoch spred pár dní, to sú varovné signály, že nie je na čo čakať,“ povedal predseda poslaneckého klubu KDH v Národnej rade SR Igor Janckulík. Podľa neho je potrebné predvídateľné a systematické financovanie projektov, nielen míňať rozpočet hlava – nehlava.

„Zriadením fondu by prišlo k plánovanému financovaniu, k zlepšeniu stavu ciest, železníc aj k zvýšeniu bezpečnosti pre cestujúcich či vodičov,“ očakáva poslanec. Podotkol, že KDH zriadenie fondu podporuje dlhodobo a navrhovalo ho aj vo svojom volebnom programe.

Stav železničných tratí

Podľa dostupných informácií majú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v správe 4 644 kilometrov tratí, Česká republika 11 400 kilometrov. KDH zároveň poznamenalo, že dotácia na jeden kilometer trate vychádza na Slovensku viac ako 91-tisíc eur a v Českej republike takmer 80-tisíc eur.

„Takže máme viac peňazí na kilometer železničnej trate a v akom stave ich máme? Súčasný stav železničných tratí si vyžaduje vysoké personálne nároky – zatiaľ čo na Slovensku na 1 kilometer trate je potrebných 2,74 zamestnanca, v Českej republike iba 1,47 zamestnanca,“ poukázal na rozdiely Igor Janckulík.

Inšpirácia u susedov

Podľa neho u našich západných susedov majú pozitívne skúsenosti aj s dopravným fondom a stačí sa u nich inšpirovať. V Česku má zákon o štátnom fonde dopravnej infraštruktúry šesť strán a rovnako aj príslušné uznesenie českej vlády.

„Predpokladáme, že zákon o fonde by sa dotkol aj inej legislatívny, ktorú by bolo potrebné tiež novelizovať, no v tomto momente je naším cieľom rozvíriť diskusiu naprieč politickým spektrom, vysvetliť pozitíva fondu a najmä zlepšiť slovenskú infraštruktúru a tým pádom aj bezpečnosť cestovania na Slovensku,“ dodal Igor Janckulík.