Cestovný ruch by bez pandemickej pomoci neprežil, ministerstvo podnikateľov priam zachránilo

Bez schém pandemickej pomoci z Ministerstva dopravy SR by svoje podnikanie muselo ukončiť 72 % subjektov v cestovnom ruchu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si ministerstvo spravilo medzi 1 101 príjemcami pomoci v oblasti cestovného ruchu. V cestnej doprave by bez pomoci muselo skončiť 78 % prepravcov, ale v tomto prípade sa prieskumu zúčastnilo 101 respondentov. Ministerstvo dopravy o tom v stredu informovalo v tlačovej správe.

Ministerstvo podnikom veľmi pomohlo

„Ukazuje sa, že ak by štát, respektíve ministerstvo dopravy, neposkytovali pandemickú pomoc, na cestovný ruch by to malo devastačné následky. Som rada, že sme im podali pomocnú ruku,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková. Zároveň ocenila kolegov na ministerstve, ktorí pripravovali podpisovanie zmlúv s podnikateľmi a vyhodnocovali ich žiadostí o príspevky.

Práve prístup zamestnancov ministerstva si podnikatelia pochvaľovali. Podľa 79 % žiadateľov o pomoc pre cestovný ruch alebo cestnú dopravu bol prístup zamestnancov odborný a proklientský. Polovica žiadateľov sa vyjadrila, že administratívny proces bol menej náročný alebo úplne nenáročný.

Podnikatelia by bez pomoci štátu pandémiu neprežili

Aj napriek tomu, že tri štvrtiny podnikateľov by podľa vlastných slov pandémiu bez pomoci štátu neprežili, výšku pomoci pre cestovný ruch označilo za nedostatočnú alebo úplne nedostatočnú 62 % opýtaných, v prípade cestnej dopravy bol pomer spokojných a nespokojných vyrovnaný. Takmer dve tretiny podnikateľov v cestovnom ruchu a polovica podnikateľov v cestnej doprave by uvítali, aby bola pomoc rýchlejšia.

„Bola to pre nás úplne nová situácia a schémy pomoci sme tvorili za pochodu, keďže sme nevedeli predpokladať, kedy sa pandémia skončí, alebo sa uvoľnia opatrenia, a príspevky sme tak podnikateľom mohli vyplácať len spätne,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie cestového ruchu na ministerstve Tomáš Ondrčka. Niektorým sa podľa neho preto mohlo zdať, že to trvá dlhšie, ako by si predstavovali.

„Výsledky prieskumu však hodnotíme pozitívne, spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá. Do budúcnosti sme vďaka tomu lepšie pripravení čeliť takýmto situáciám, aj keď, samozrejme, všetci veríme, že sa pandémia a ani nič podobné už nebude opakovať,“ dodal Ondrčka.