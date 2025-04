Časť centra mesta Kežmarok prejde premenou, vynovia aj parkovisko

Časť centra mesta Kežmarok bude počas nadchádzajúceho obdobia prechádzať premenou. Rekonštruovať tam budú Kostolné námestie aj Novú ulicu.

Pôjde zatiaľ o prvú etapu projektu, ktorá si vyžiada 955-tisíc eur vrátane DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ktorú primátor mesta Ján Ferenčák podpísal so zhotoviteľom. Zároveň budú v Kežmarku realizovať projekt vodozádržných opatrení na ulici Nižná brána za takmer 306-tisíc eur s DPH, kde obnovia parkovisko.

Prvá etapa

Prvú etapu rekonštrukcie námestia bude samospráva financovať z vlastných zdrojov. V prípade druhej etapy sa samospráva podľa vedúcej oddelenia komunikácie a propagácie na Mestskom úrade v Kežmarku Jarky Hlaváčovej uchádza o financie z programu Interreg, v súčasnosti je v procese hodnotenia.

Práce na prvej etape má zhotoviteľ ukončiť do 365-tich kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, približne do konca marca budúceho roka.

Kostolné námestie a Nová ulica sa nachádzajú v pamiatkovom území, ktoré patrí medzi najstaršie urbanistické celky mestského charakteru na Slovensku. Historické jadro Kežmarku zároveň predstavuje dôležitú archeologickú lokalitu.

„Kostolné námestie má neobvyklý pôdorys, centrálne zahŕňa areál Baziliky sv. Kríža s ohradovým múrom a priľahlými stavbami. Na južnej strane sa pripája na Hlavné námestie a na severe na priestor Starého trhu,“ informovalo mesto v minulosti.

Stavebné práce

Celý projekt revitalizácie sa týka priestoru okolo baziliky a uličiek, ktoré spájajú toto námestie s Hlavným a Hradným námestím.

„Zahŕňa kompletnú výmenu konštrukcií komunikácií a spevnených plôch, pričom súčasná organizácia dopravy zostane zachovaná. Súčasťou stavebných prác je aj modernizácia verejného osvetlenia, rozšírenie kamerového systému, sadové úpravy a osadenie drobnej architektúry,“ ozrejmila Hlaváčová.

Celkové náklady na obnovu Kostolného námestia s Novou ulicou a drobnými uličkami by podľa informácií zverejnených na internetovej stránke mesta mali predstavovať viac ako 2,6 milióna eur.

Vodozádržné opatrenia

Projekt vodozádržných opatrení na ulici Nižná brána je financovaný z Programu Slovensko, na jeho realizáciu má zhotoviteľ tri mesiace.

„Ide o obnovu existujúceho parkoviska, ktoré prejde stavebnými a sadovníckymi úpravami. Navrhnuté sú dažďové záhrady, ktoré zachytia dažďovú vodu a umožnia jej prirodzené vsakovanie do podložia. Povrch parkoviska bude z vodopriepustnej betónovej dlažby uloženej do štrkového lôžka so špeciálnou sorpčnou textíliou, ktorá zároveň zachytí ropné látky,“ konkretizovala vedúca oddelenia komunikácie a propagácie. Súčasťou úprav je aj osadenie nových obrubníkov a výsadba vzrastlých stromov, čím vznikne nový zelený priestor s funkčnou ekologickou hodnotou.

„Tieto investície sú súčasťou nášho dlhodobého úsilia modernizovať Kežmarok a zároveň zavádzať opatrenia, ktoré rešpektujú životné prostredie a klimatické výzvy,“ uviedol primátor mesta s tým, že v takýchto projektoch budú pokračovať.