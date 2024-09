Búranie mosta nad R1 v Banskej Bystrici ide podľa plánu. Práce prebiehajú nepretržite v štyroch zmenách

Búracie práce na moste nad rýchlostnou cestou R1 v Kremničke idú podľa plánu. Ako informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, zhotoviteľ od prevzatia staveniska nepretržite pracoval počas piatkového večera i v noci.

V nočných hodinách bola zhotovená ochranná vrstva rýchlostnej cesty pod mostom. V skorých ranných hodinách sa začalo so samotnou demoláciou mosta.

„Chlapi pracujú 24 hodín denne v štyroch zmenách. Na stavbe sú 4 pásové rýpadlá a nákladné stroje na presun vybúranej hmoty,“ uviedol primátor.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Výsledkom búracích prác do tejto chvíle je odstránenie polovice mosta. Starý, 50-ročný most mesto uzavrelo pre viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii. Z dôvodu jeho havarijného stavu a akútnej poruchy – praskliny v strednom poli mosta, banskobystrická radnica rozhodla o jeho zbúraní.

„Ak to pôjde takto aj naďalej, podvečer by mohol byť celý most odstránený a následne sa začnú búrať jeho bočné piliere. Robíme všetko preto, aby mohla byť rýchlostná cesta R1 sprejazdnená do pondelkového rána,“ dodal Nosko.