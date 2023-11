Budíček o pol piatej či niekoľkohodinové cestovanie. Nový grafikon strpčí život študentom zo Záhoria

Študenti zo Záhoria uvažujú o petícii pre nový grafikon Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Ako informuje TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, niektorí musia vstávať do školy o hodinu skôr alebo im nevychádzajú prestupy na autobus.

Železnice pri predstavovaní grafikonu však tvrdili opak, a to, že chcú vyjsť v ústrety hlavne študentom. V prípade štyroch desiatok gymnazistov zo Záhoria sa im to však nepodarilo. Cestujú každý deň do Malaciek a od 10. decembra sa im zmenia odchody vlakov.

Nestihnú prísť včas do školy

„Aby som vlastne stihol prísť do školy na ôsmu, tak by som musel vstávať tak 4:20,“ sťažoval sa študent Adam. „Každé ráno a poobede cestujeme hodinu a pol aj s čakaním na prípoje a podľa nového grafikonu by sme cestovali štyri a pol až päť hodín,“ ozrejmil Ondrej.

Keby išli neskorším vlakom do školy, tak by meškali na prvú hodinu. Skorším vlakom by zase stále pol hodiny pred otvorením budovy školy. Dotknutí študenti z rôznych ročníkov, ktorí cestujú zo smeru Kúty, preto požiadali o vyjadrenie aj železničnú spoločnosť.

Zrušili aj priamy prestup

„Odpovedali nám, že táto zmena je preto lebo chcú na trati Bratislava-Lamač-Zohor rekonštrukciu koľajníc, čo chápeme. Nemyslíme si ale, že je normálne, aby nám takto menili trať,“ skonštatoval Adam.

Nejde však o jediný problém, ktorý prinesie nový grafikon. „Absolútne skončilo spojenie medzi Hornou Nitrou a priamy prestup v Bratislave smer na Prahu. Je pravdou, že ten grafikon sa upravuje z hľadiska modernizácie trate. Čo je tá pozitívna stránka,“ uviedol predseda Združenia miest a obcí (ZMOS) Jozef Božik.

