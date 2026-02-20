BSK zavádza moderné meteostanice, zimná údržba ciest má byť rýchlejšia, lacnejšia a bezpečnejšia

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zavádza do praxe moderné cestné meteostanice a meteokamery, ktoré v reálnom čase sledujú stav vozoviek aj vývoj počasia na kľúčových úsekoch v regióne. Podľa vedenia kraja má novinka priniesť presnejšie plánovanie zimnej údržby, úsporu posypového materiálu a vyššiu bezpečnosť vodičov. Správcovia ciest tak majú prejsť od reaktívneho „hasenia problémov“ k prevencii.
Dispečing dostáva dáta naživo a vie presnejšie rozhodnúť, kedy a kam vyslať sypače. „Nejde len o to, aká cesta je, ale aká je v konkrétnej hodine a na konkrétnom úseku,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Kraj podľa neho v uplynulých rokoch zrevitalizoval viac než 200 kilometrov regionálnych ciest, no kvalita asfaltu je len jednou časťou bezpečnosti.
Preventívny posyp je lacnejší
Technický riaditeľ Správy ciest BSK Martin Samek zdôrazňuje ekonomický rozmer opatrenia. „Najdrahšie je vždy to, čo robíte neskoro. Preventívny posyp je v konečnom dôsledku lacnejší než reaktívne zásahy,“ uviedol. Cielené zásahy podľa neho šetria materiál, techniku aj ľudskú prácu. Ušetrené prostriedky chce kraj investovať späť do bežnej údržby a opráv.
Technologické riešenie je založené na zbere a rýchlom vyhodnocovaní dát. Ambasádor technológií pre platformu INVIPO zo spoločnosti ALAM Martin Noskovič priblížil, že kamery v krátkych intervaloch snímajú povrch vozovky a pomocou digitálnej spektrometrie vyhodnocujú jej stav. Systém dokáže rozlíšiť, či je povrch suchý, vlhký, mokrý, zasnežený alebo zľadovatený, a upozorniť aj na riziko čierneho ľadu. Dáta sa okamžite prenášajú do centrálneho systému, kde ich dispečer sleduje v reálnom čase.
Súčasťou riešenia je aj prepojená dispečingová platforma, ktorá zobrazuje meteorologické podklady, mapové náhľady aj prehľad aktuálnych výjazdov. Kamery sú umiestnené na viacerých kritických úsekoch, napríklad na ceste II/503 v lokalite Pezinská Baba, ako aj v okolí obcí Jakubov, Budmerice, Kráľová či Hamuliakovo. Dve stanovištia využívajú pokročilú infračervenú technológiu, ktorá farebne zvýrazňuje stav povrchu a uľahčuje rýchle vyhodnotenie situácie.
Systém je prepojený s vozidlami
Špecialista analytických činností SC BSK Peter Prieložný približuje, že dispečer má na jednom mieste „dispečingovú platformu“ (dashboard), kde vidí nielen meteorologické podklady, ale aj ďalšie dátové zdroje potrebné na rozhodovanie. Súčasťou sú mapové náhľady a prehľad výjazdov, pričom v teréne môže byť naraz viacero okruhov zimnej údržby.
Systém je prepojený aj s technikou v teréne. Každé vozidlo Správy ciest BSK je vybavené GPS jednotkou, vďaka ktorej dispečing sleduje jeho polohu aj aktuálnu činnosť – či posýpa, pluhuje alebo sa presúva. Dáta je možné spätne vyhodnocovať aj z pohľadu nákladov. Podľa Sameka je najväčšou zmenou samotný prístup k zimnej údržbe. „Dnes už neprebieha na základe pocitov, ale na základe reálnych dát,“ zdôraznil.
Správa ciest BSK hovorí o úsporách posypového materiálu na úrovni dvoj- až trojnásobku oproti minulému režimu. Kraj očakáva, že moderné meteostanice prispejú nielen k vyššej bezpečnosti na cestách, ale aj k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a menšej záťaži pre životné prostredie.