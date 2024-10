Bratislavský kraj upozorňuje na dopravné obmedzenie, cesta medzi Veľkými Levármi a Závodom je čiastočne uzavretá (foto)

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) upozorňuje, že od štvrtka 3. októbra je obmedzená premávka na ceste III/1100 medzi obcami Veľké Leváre a Závod v okrese Malacky. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, dôvodom je oprava úseku, ktorý ide od železničného priecestia Veľké Leváre cez most nad diaľnicou a smeruje k obci Závod.

Rekonštrukcia pozostáva z výmeny nevyhovujúcej obrusnej vrstvy vozovky a realizovať ju bude župná Správa ciest BSK.

„Na základe pravidelne vykonávaných prehliadok ciest, bol na tomto úseku kategorizovaný stavebnotechnický stav, ktorý si vyžaduje údržbovú opravu,“ priblížila Forman. Ide o veľkoplošnú výpravku vozovky formou odfrézovania pôvodnej časti vozovky a následne pokládky novej vrstvy vozovky.

Rekonštrukciou sa dosiahnu požadované parametre vozovky pre bezpečnú a plynulú jazdu. Práce na oprave vozovky budú realizovať v čiastočnej uzávierke so striedavo riadenou premávkou a dokončené by mali byť do konca októbra.