Bratislavské letisko hlási rekordný január, počet cestujúcich medziročne stúpol o viac ako sto percent

Letisko M. R. Štefánika zaznamenalo na začiatku roka 2026 historicky najúspešnejší január. V prvom mesiaci roka odbavilo viac ako 195-tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 127 percent. V januári 2025 využilo bratislavské letisko 86-tisíc cestujúcich.
Zvýšenie o 35 percent
Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiskaVeronika Demovičová, letisko evidovalo v januári 2 001 letov, čo je o 35 percent viac ako vlani. Letecká preprava nákladu dosiahla 1 643 ton, medziročne viac o 18 percent.
„Tohtoročný januárový prevádzkový výsledok prináša opäť historický mesačný rekord pre letisko v Bratislave. Rekordných 195 110 cestujúcich je najvyšší počet odbavených cestujúcich v januári v celej 75-ročnej histórii letiska, je absolútnym januárovým top výsledkom,“ uviedol generálny riaditeľ letiskaDušan Novota. Podľa neho sa na raste výrazne podpísalo otvorenie základne leteckého dopravcu Wizz Air a spustenie viacerých nových liniek.
Štyri nové linky Wizz Air
„Medzi najvyužívanejšie letecké linky s odletom z Bratislavy sa dostali Barcelona a Košice, a to vďaka denným letom, ale aj novinky Neapol či Alicante,” dodal Novota.
V januári pribudli štyri nové pravidelné linky spoločnosti Wizz Air z Bratislavy do Kutaisi v Gruzínsku, Kišiňova v Moldavsku, Larnaky na Cypre a do Jerevanu v Arménsku. V nepravidelnej charterovej doprave dominovali odlety do Salalah v Ománe, Punta Cana v Dominikánskej republike a na ostrov Phu Quoc vo Vietname.