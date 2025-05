Bratislava začína s revitalizáciou cesty v Kalinkove a Hamuliakove, vodičov žiadajú o trpezlivosť

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začína od pondelka 19. mája s revitalizáciou komunikácie III/1056 v Kalinkove a Hamuliakove, v celkovej dĺžke 5,7 kilometra. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, práce na revitalizácii vozovky budú realizovať v čiastočnej uzávierke so striedavo riadenou premávkou. Celá revitalizácia by mala byť dokončená do piatich mesiacov.

Úplná uzávierka cesty

Úsek cesty od Hamuliakova po hranicu kraja BSK/TTSK bude z dôvodu technológie recyklácie vozovky za studena realizovaný v termíne od 26. mája do 11. júna v úplnej uzávierke s vyznačenou obchádzkovou trasou. Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/63 cez obec Dunajská Lužná. Vodičov žiadajú o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri prejazde predmetným úsekom cesty.

V rámci prác vymenia pôvodné asfaltové vrstvy vozovky cesty III/1056 v celkovej hrúbke 100 milimetrov, ktoré nahradia vrstvami z modifikovaných asfaltov. V úseku od Hamuliakova po hranicu kraja BSK/TTSK (smer Šamorín) bude cestné teleso stabilizované technológiou recyklácie za studena na mieste za účelom zvýšenia únosnosti podložia. V obci Hamuliakovo vybudujú odvodnenie cesty III/1056 formou vŕtaných vsakovacích studní.

Zmena liniek MHD

Väčšina spojov linky 737 (Bratislava – Dunajská Lužná – Kalinkovo – Hamuliakovo – Šamorín) bude premávať len v úseku Bratislava, AS – Hamuliakovo, Dunajská Riviéra a späť. Vybrané spoje budú obsluhovať aj zastávku Šamorín, Aut. stanica. „Linka nebude obsluhovať zastávku Šamorín, Gútorská cesta a zastávky v úseku Šamorín, ZŠ Mateja Bela – Šamorín, Čilistov,“ upozorňuje samospráva.

Nočná linka 799 (Bratislava – Dunajská Lužná – Miloslavov – Kalinkovo – Hamuliakovo – Šamorín) bude medzi zastávkami Hamuliakovo, Dunajská Riviéra a Šamorín, Aut. stanica premávať obchádzkou cez Kalinkovo a Dunajskú Lužnú. Nebude obsluhovať zastávky Šamorín, Gútorská cesta a Šamorín, ZŠ Mateja Bela.

Výluková linka

Priame spojenie medzi Hamuliakovom a Šamorínom bude celotýždenne zabezpečovať výluková linka 736 (Šamorín – Dunajská Lužná – Kalinkovo – Hamuliakovo), pričom bude vybranými spojmi obsluhovať aj Šamorín, Čilistov. Cestujúcim z Bratislavy/Rovinky/Dunajskej Lužnej do Šamorína a opačne odporúčajú počas pracovných dní uprednostniť linku 727.

„Počas voľných dní bude na väčšine spojov zabezpečený prestup medzi linkami 737 a 736 na zastávke Dunajská Lužná, Orechová resp. Dunajská Lužná, Mariánska,“ doplnila Forman.